O que fazer em Orlando fora dos parques temáticos – Atrações, compras e esportes

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



27/05/2022 | 17:55



Muita gente que vai à Flórida limita a viagem a visitas a Disney World, Universal e SeaWorld, os centros de lazer mais populares da região, mas a verdade é que há muito o que fazer em Orlando fora dos parques temáticos. Afinal, não faltam atrações, jogos e opções de compras tanto na cidade quanto nos arredores para considerar na hora de montar o roteiro pela região.

A lista de oportunidades pode incluir uma esticada à vizinha Cabo Canaveral, onde fica um dos principais complexos de visitantes da NASA (Agência Espacial Norte-Americana), repleto de experiências interativas.

Outros destinos bacanas por perto são Kissimmee, cidade que oferece atividades para a família toda, tanto de dia quanto de noite, e Winter Park, que mais parece um pedacinho da Europa nos Estados Unidos.

Mas o fato é que sequer é preciso sair de Orlando para fugir do convencional. A cidade conta com ótimas arenas esportivas e áreas de entretenimento, por exemplo, que passam batidas por muitos viajantes.

Confira aqui 15 atrações para curtir em Orlando fora dos parques temáticos:

Compras em Orlando Kennedy Space Center Winter Park Celebration Passeio de balão em Kissimmee Safári de barco Medieval Times ICON Park (roda-gigante, aquário e Madame Tussauds) Jogo do Orlando Magic (NBA) Futebol em Orlando Gatorland Passeio de helicóptero Kart em Orlando Orlando Science Center Dr. Phillips Center for the Performing Arts

—

O que fazer em Orlando fora dos parques temáticos

Veja algumas dicas incríveis com atrações e pontos turísticos de Orlando fora dos parques temáticos.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Compras em Orlando

Divulgação Orlando International Premium Outlets

Na hora de planejar uma viagem para Orlando, a dica é separar ao menos dois dias inteiros para as compras e se dedicar às pesquisas. Às vezes, lojas da mesma marca podem oferecer preços diferentes. Os praticados nos outlets da rede Premium (há dois, o International e o Vineland), em geral, são

inferiores aos de shoppings, como o The Mall at Millenia e o Florida Mall, os mais famosos do pedaço.

Fora isso, brinquedos similares aos encontrados nos parques de diversões são vendidos em alguns supermercados, como o Walmart, com a etiqueta oficial da marca, por valores bem mais convidativos. Fique de olho.

Para quem busca liquidações, vale a pena espiar as araras de roupas e prateleiras, sobretudo em outlets. É nelas que estão os produtos com descontos. Também vale conferir lojas de bebês, como a Macrobaby, e de tecnologia, a exemplo da Best Buy.

—

Kennedy Space Center

Divulgação Kennedy Space Center

Quem já quis ser astronauta alguma vez na vida pode aproveitar a viagem a Orlando para conhecer o complexo de visitantes do Kennedy Space Center, parte turística do quartel-general da NASA, a agência espacial norte-americana, que fica em Cabo Canaveral, a 50 minutos de carro da Terra da Magia.

Ali é contada a história da conquista espacial por meio da exibição de foguetes, ônibus espaciais e uma série de materiais recolhidos durante as missões a Lua e a Marte, entre outros itens curiosos.

O passeio é bem legal para crianças e adultos, já que o local oferece diversas experiências interativas. Entre elas estão simuladores com realidade virtual de transporte e vivência em Marte, um playground que simula uma estação espacial e o Rocket Garden, jardim aberto em que estão expostos diversos foguetes.

Os grandes destaques do pedaço, porém, são o ônibus espacial Atlantis, exposto como voltou à Terra, e a Shuttle Launch Experience, que permite ao visitante vivenciar os passos que antecedem o lançamento de uma nave ao espaço, inclusive comandando alguns equipamentos.

Quem vai ao centro de lazer também pode fazer um tour de ônibus para conhecer a história da saga Apollo e da conquista da Lua, ir a um hall da fama de heróis, almoçar com astronautas (atividade paga à parte do ingresso regular) e saber como anda o projeto de ida a Marte.

—

Winter Park

Divulgação Winter Park

Vale a pena reservar um dia do roteiro em Orlando para visitar a charmosa Winter Park, uma pequena cidade repleta de ruas arborizadas tomadas por cafés e bistrôs com mesinhas na calçada, que dividem espaço com lojas de grife e museus. O melhor de tudo é que ela fica a apenas 12 km de Downtown Orlando.

Ao ir de uma cidade para a outra parece até que você muda de país. Isso porque Winter Park remete mais a um bairro europeu ou uma área badalada do Brasil, como os Jardins, em São Paulo, ou o Leblon, no Rio de Janeiro, do que uma cidade típica americana. Ali, todo mundo anda a pé pelas calçadas, num clima bastante descontraído.

É em meio a essa atmosfera que fica o The Charles Hosmer Morse Museum of American Art. Com uma vasta coleção de Louis Comfort Tiffany, o famoso criador da joalheria Tiffany & Co., o local expõe cristais belíssimos. As peças incluem objetos de arte americana dos séculos 19 e 20.

Vale a pena dar um pulinho lá e, depois, passear pela N Park Ave, a principal avenida da região, onde há diversas vitrines atraentes, tanto de roupas quanto de acessórios e até mesmo de docerias. Nos fins de semana, principalmente, é possível ouvir jazz (inclusive ao vivo) nos bares ao redor a partir do fim da tarde.

O ambiente sofisticado também toma conta dos ótimos restaurantes locais, a exemplo do The Ravenous Pig e do Café de France. Enquanto isso, casais se espalham pelas mesinhas nas calçadas para curtir o clima romântico e tomar um vinho. Alguns até arriscam passeios de barco pelo charmoso laguinho que enfeita a paisagem local.

—

Celebration

Divulgação Celebration

Pertinho de Orlando, há uma cidade inteira projetada e construída pela Walt Disney Corporation. Batizado de Celebration, o lugar tem uma atmosfera um tanto quanto fake, mas é interessante ver a arquitetura inspirada nos anos dourados.

O grande barato por lá é passear às margens do lago da cidade e aproveitar os bons restaurantes dos arredores. Esqueça os fast-foods. Tudo em Celebration é muito elegante e charmoso.

—

Passeio de balão em Kissimmee

Divulgação Voo de balão em Kissimmee

Você nem percebe que saiu de Orlando quando chega a Kissimmee, cidade colada nos parques da Disney World. Muitos brasileiros, inclusive, se hospedam por lá, já que a oferta de casas para aluguel na região é farta e, muitas vezes, mais em conta do que na vizinha famosa.

Muitos pacotes de viagem para Orlando incluem experiências em Kissimmee. Uma das principais é o voo de balão, realizado por diversas operadoras locais, como a Orlando Balloon Adventures, à luz dos primeiros raios de sol – os tours rolam entre 5h30 e 6h30 da manhã, quando os ventos favorecem.

Durante a atividade, o grupo é levado para uma área descampada, onde coloridos balões são inflados com ar quente por um “ventiladorzão” e, depois, com gás propano. Por volta das 7h, o equipamento está pronto para ganhar os ares. Quando o balão ganha altitude, a vista é maravilhosa. E o melhor de tudo é que alguns passeios terminam com brinde de espumante.

—

Safári de barco

Divulgação Passeio de barco nos arredores de Orlando

Como típica cidade americana, Orlando é um lugar organizado, moderno e funcional, com avenidas largas e comércio ostensivo. Mas nem precisa andar muito para topar com os pântanos que caracterizam a geografia origi­nal da cidade, em alguns dos quais é possível passar momentos à la Pantanal, com direito a avistagem de pássaros e crocodilos.

Para isso, uma das opções são os passeios da Boggy Creek Airboat Rides, em Kissimmee, feitos a bordo de barcos largos, em que a parte frontal não toca a água e são movidos por um grande motor com hélice, o qual se parece com um “ventiladorzão”. Como o pântano tem partes rasas e é cheio de plantas, o motor fica acima da superfície, acabando por fazer tanto barulho que, ao lado de cada assento, há um protetor para os ouvidos.

No caminho, que só vez por outra apresenta um visual mais bonito, o piloto vai apontando e explicando sobre as espécies que vivem na região, como alguns tipos de águia, tartarugas e os temidos crocodilos da Flórida. Para quem está achando tranquilo demais, dá para investir no passeio à noite, que tem como objetivo visualizar os crocodilos em ação, pois, como o bicho tem hábitos noturnos, é nesse horário que ele está em plena atividade. Aí, a brincadeira vira aventura de verdade.

—

Medieval Times

Divulgação Medieval Times

O Medieval Times é o dinner show mais famoso da região de Orlando. Montado em uma arena, o show exibe lutas de cavaleiros medievais que interagem o tempo todo com o público.

Enquanto torcem, as pessoas saboreiam frangos enormes (sem talheres, para entrar no clima da Idade Média) acompanhados de vinho, cerveja ou refrigerante.

É uma boa para ir com crianças.

Endereço: 4510 W Vine St, Kissimmee

—

ICON Park

Divulgação Aquário no Icon Park Orlando

Com atrações para toda a família mescladas a restaurantes e mostras de bom nível, o complexo ICON Park mostra que há muito o que fazer em Orlando fora dos parques temáticos.

O local abriga uma estrutura que pode ser vista de longe: a The Wheel at ICON Park, roda-gigante similar à London Eye, de Londres, que tem 122 metros de altura e é o grande destaque da área. São 30 cabines climatizadas e envidraçadas, cada uma com capacidade para 15 pessoas. Delas, é possível ter uma vista 360 graus de boa parte de Orlando, incluindo as montanhas-russas do SeaWorld e a bola prateada do Epcot.

O passeio na roda-gigante acaba servindo de aperitivo para quem vai ao museu de cera Madame Tussauds, palco de estátuas de celebridades vivas ou que já se foram, como os cantores Katy Perry e Michael Jackson, bem como o cultuado empresário da informática Steve Jobs. O mais divertido é que você pode pegar roupas e acessórios para posar ao lado das estátuas.

Para quem viaja com crianças, o espaço oferece ainda o Sea Life Orlando Aquarium, dividido em 32 ambientes, onde vivem cerca de 5 mil animais marinhos de 450 espécies. Há ambientes interativos, como os botões que mudam o tom da iluminação dos aquários com águas-vivas e os corredores que colocam o visitante cara a cara com tubarões e tartarugas marinhas.

Com tantas atrações, muitas pessoas aproveitam a visita ao ICON Park para conhecer os restaurantes da área. Entre eles estão o Yard House, com carta de cervejas do mundo todo, o espanhol Tapa Toro e o Shake Shack, filial da famosa hamburgueria de Nova York.

—

Jogo do Orlando Magic (NBA)

Paulo Basso Jr. Jogo do Orlando Magic pela NBA

Orlando é um prato cheio para quem gosta de esportes. Os fãs de basquete, por exemplo, não podem perder a oportunidade de ver um jogo do Orlando Magic, equipe patrocinada pela Disney e que disputa a NBA, o campeonato profissional do esporte nos Estados Unidos.

A temporada rola de setembro a abril, quando o time da casa recebe outros gigantes no ginásio Amway Center. O local é belíssimo por dentro e por fora, tem um telão enorme sobre o centro da quadra e permite, de qualquer ponto da arquibancada, acompanhar bem a partida.

Mesmo quem não se liga no logo acaba se divertindo, pois rola muita interação com a galera ao longo do espetáculo.

Endereço: 400 W Church St Suite 200, Orlando

—

Futebol em Orlando

DepositPhotos Orlando City

Quem não dispensa uma boa partida de futebol pode assistir aos jogos do Orlando City, time masculino da cidade, que já contou com jogadores como Kaka e Júlio Baptista e tem como ídolo, hoje, Alexandre Pato.

Já o time feminino Orlando Pride, com jogos de abril a setembro, tem como destaque a brasileira Marta, atual melhor jogadora do mundo.

Os jogos de ambos os times são disputados no Orlando City Stadium, que tem capacidade para 25.500 espectadores.

Endereço: 655 W Church St, Orlando

—

Gatorland

Divulgação Gatorland

Lar de milhares de jacarés e crocodilos, o Gatorland é mais uma entre as clássicas atrações de Orlando fora dos parques temáticos.

O complexo foi inaugurado em 1957 e segue na ativa atraindo muitos turistas. Nele, os visitantes podem assistir a shows diários com jacarés e conhecer um santuário de pássaros.

De quebra, dá para encarar uma tirolesa que passa por cima dos lagos onde vivem os bichanos.

Endereço: 14501 S Orange Blossom Trl, Orlando

—

Passeio de helicóptero

DepositPhotos Voo de helicóptero em Orlando

Esta é uma aventura que poucos turistas consideram fazer durante uma viagem de férias, já que o preço costuma ser alto demais em diversas partes do mundo. Em Orlando, no entanto, a história é diferente.

Algumas empresas, como a Air Force Fun, oferecem passeios acessíveis se comparados a outros destinos. Há tours, por exemplo, que começam em US$ 39 por adulto, por uma viagem que dura cerca de cinco minutos, é verdade.

O roteiro mais popular na cidade, entretanto, sai por cerca de US$ 70. Com duração entre seis e oito minutos, sobrevoa toda a International Drive, a avenida mais famosa da cidade, e alguns parques, como SeaWorld e Universal.

Mas, se o objetivo é ver um montão de parques, escolha o tour que passa pelos complexos de Disney World, Universal e SeaWorld. O voo custa desde US$ 195 para adultos. Se você der sorte, pode até voar com um piloto brasileiro.

—

Kart em Orlando

Divulgação Kart em Orlando

Prova de que há muito o que fazer em Orlando fora dos parques temáticos, os fãs de kart podem se divertir na pista do Andretti Indoor Karting & Games. Os carrinhos por lá são elétricos e sete voltas custam a partir de US$ 27,95.

O local também tem espaço de jogos eletrônicos, boliche e outras atrações.

Endereço: 9.299 Universal Blvd, Orlando

—

Orlando Science Center

Divulgação Orlando Science Center

Este museu conta com dez salões que abrigam mostras interativas sobre animais, dinossauros, corpo humano, gravidade e formações geológicas.

Há um cinema 3D e um planetário no prédio. É um ótimo roteiro educativo para fazer com crianças e adolescentes para fugir do convencional em Orlando.

Endereço: 777 E Princeton St, Orlando

—

Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Divulgação Dr. Phillips Center for the Performing Arts

O balé de Orlando, a Orquestra Filarmônica da cidade e outros grupos de balé se apresentam neste premiado centro artístico, que também tem programação de shows para crianças, festivais, e programas educativos.

Endereço: 445 S. Magnolia Ave.

—

