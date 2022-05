Terceira D.R. do Power Couple Brasil é quádrupla! Saiba quem está na berlinda

26/05/2022 | 01:10



Noite de formação de D.R. é sinônimo de tensão total no Power Couple Brasil! E na votação desta quarta-feira, dia 25, é claro que não foi diferente. Rolou discussão, lavação de roupa suja e muito mais! Mas antes da votação começar, o público pôde ficar por dentro de tudo o que rolou na prova dos casais.

Prova dos Casais

Os casais estavam com as cinturas, braços e pernas amarrados de costas com seu parceiro, e precisavam caminhar até um tanque onde encheriam taças com vinho, e depois, atravessar para o outro lado e ir enchendo recipientes designados a cada casal, mas ao invés de encher os de cada um, eles precisavam encher o recipiente do casal que eles quisessem eliminar. Conforme os recipientes fossem enchendo, uma bolinha subiria, e quando fosse possível retirá-la, o casal seria eliminado.

O primeiro casal eliminado estaria direto na D.R., e o casal que restasse seria campeão e se tornaria o Casal Power da semana.

Quando a prova começou, os casais precisaram de um tempinho para pegar o ritmo e encontrar a melhor estratégia com seu parceiro. O primeiro casal eliminado e que garantiu a primeira vaga na D.R. foi Adryana e Albert. Depois, os casais foram sendo eliminados e a disputa pela vitória ficou ficou entre Hadad e Luana e Michele e Passa. No fim, quem levou a melhor foi Michele e Passa!

Ao final da prova, Adriane Galisteu oficializou o resultado e em seguida, analisou com os participantes o saldo deste ciclo. Quem ficou em primeiro lugar, com o melhor saldo foram Eliza e Hadballa, que ganharam imunidade na votação. Depois, em último lugar rolou um empate entre Gabi e Cartolouco, e Baronesa e Rogério. O desempate foi feito levando em conta o menor saldo da conta conjunta, que era de Baronesa e Rogério. Com isso, eles ocuparam a segunda vaga na D.R.

Votação Aberta

O programa ao vivo começou com o Casal Power precisando escolher as cores das bolas com poderes que queriam, e foram para a Sala de Depoimentos. Chegando lá, Michele e Passa leram em voz alta os poderes:

Depois da votação, vocês terão que indicar mais um casal para a D.R., assim a D.R. será quádrupla.

Indique um quarto casal para a D.R., o casal indicado deve tirar da D.R. um dos outros três casais.

Depois, foi iniciada a votação. O clima esquentou quando Cartolouco e Gabi foram dar seus votos. O casal votou em Matheus e Brenda, e contaram sobre um episódio que aconteceu nesta semana envolvendo os dois casais e Baronesa e Rogério. Gabi explicou que ela ficou se martirizando por conta das apostas feitas na semana, pois ela e Baronesa colocaram valores muito próximos. Depois, Cartolouco e Gabi, e Matheus e Brenda foram para o quarto e Brenda então contou que viu a aposta de Gabi e contou para Baronesa o valor.

- Senti uma facada no coração, nunca imaginei. Fiquei mal por essa aposta que eu tinha dado e quando a gente foi conversar no quarto o Matheus explicou que tinha falado com o Rogério e eles queriam movimentar o jogo, disse Gabi.

Ela também completou dizendo que nunca havia abandonado Brenda e não quis falar sobre o assunto com ninguém, mas ela e Cartolouco se sentiram traídos com a situação.

Brenda falou em seguida:

- O que a gente tinha para falar do nosso coração nós já falamos para a Gabi e o Cartolouco. Aqui nessa sala acreditamos que a maioria já tem a sua verdade e nada do que a gente disser vai mudar alguma coisa, então é isso.

Matheus também se posicionou sobre o ocorrido:

- Em momento algum a gente fez isso por maldade, querendo prejudicar ele. A gente pensou em todas as situações do jogo, mas a gente não sabia do que ia acontecer.

Baronesa aproveitou e defendeu Brenda, dizendo que as duas se sentiram muito mal pela situação, e destacou que o tempo todo Brenda disse que iria conversar com eles assim que as apostas se encerrassem.

Brenda e Matheus votaram em Luana e Hadad, o que iniciou uma grande discussão entre os dois casais, principalmente porque foi dito que rolou uma conversa entre Brenda, Ivy e Luana, na qual elas haviam decidido não ir umas nas outras.

Hadad ficou bravo com o voto porque eles não votaram no casal porque Luana disse que não queria votar em Brenda. Depois, na hora de Ivy e Fernando votarem, Ivy disse que estava decepcionada com o voto de Matheus e Brenda por conta da conversa das meninas, e eles não iam votar no casal, mas mudaram na hora e foram neles para defender Lu e Hadad.

Depois, o casal Brenda e Matheus acabou levando mais uma série de votos, e com um total de sete, ocuparam o terceiro banquinho. Mas a noite não acabou aí! O Casal Power precisou decidir qual dos poderes usaria, e eles escolheram o de indicar um quarto casal para a D.R. A decisão para os dois foi difícil e Michele se emocionou por estar naquela posição. Passa explicou que a escolha dos dois era para tentar trazer respostas para o jogo, e indicaram Nahim e Andreia.

Com isso, estão na D.R. Albert e Adryana, Baronesa e Rogério, Brenda e Matheus, e Nahim e Andreia.