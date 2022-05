Joyce Cunha

Da Redação



26/05/2022 | 00:01



Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na manhã de ontem embaixo de viaduto que liga as avenidas Rotary e Luiz Pequini, em São Bernardo. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por volta das 8h, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima, que já apresentava rigidez no momento da chegada dos policiais.

A PM trabalha com a suspeita de que o homem, que não teve identidade confirmada, estivesse vivendo em situação de rua e teria se abrigado em vão sob o viaduto, que fica a quase três metros de altura em relação ao canteiro central da Avenida Rotary, onde o corpo foi encontrado.

Ainda de acordo com informações da PM, outras pessoas em situação de rua estavam abrigadas neste vão. A suspeita é que, ao perceberem que o homem estava morto, os demais o empurraram no vão.

As causas e horário da morte serão investigados pelo 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.