Santo André recebe 28º Dia do Desafio

Renan Soares

Especial para o Diário



26/05/2022 | 00:01



Santo André recebeu ontem vasta programação esportiva durante a 28ª edição do Dia do Desafio, que faz parte da maior campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida e para todos os públicos. A atração, que nos últimos dois anos foi realizada de forma digital em razão da pandemia da Covid-19, integra calendário referente à premiação Cidade Sul-Americana do Esporte, que o município conquistou em novembro de 2021 e recebeu em março de 2022, na Itália. De acordo com estimativa da Prefeitura, 30 mil pessoas passaram pelas ações montadas em diversos pontos da cidade, como a Praça do Carmo, o Largo da Estátua e o Paço Municipal.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra prestigiaram o evento na Praça do Carmo e até se arriscaram nas modalidades disponíveis no local, como basquete, tênis de mesa, badminton, trave de equilíbrio, minigolfe e futebol de botão. O chefe do Executivo chegou a disputar partida exibição de tênis de mesa com o gavião, mascote criado para simbolizar o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte.

“É um evento que tinha a sua importância no período pré-pandemia e, agora, ganha ainda prestígio em momento que a gente reforça a importância da prática esportiva. Quando se fala de esporte, geralmente as pessoas ligam aos campeonatos de alto rendimento, as disputas de ponta, que são importantes, é óbvio, mas essa prática esportiva aqui do cidadão comum tem questão direta com a saúde, com a saúde mental. Isso, para nós, é fundamental. É qualidade de vida, é a cidade que a gente quer construir”, disse o prefeito, após se arriscar em todas as atividades na Praça do Carmo.

Ainda na região central da cidade, o calçadão da Rua Oliveira Lima foi palco para minigolf, aula de jump e ginástica, enquanto as bicicletas ergométricas agitaram os transeuntes que passavam pelo Paço com um grande autorama. Os Cesas (Centros Educacionais de Santo André) também receberam diversas ações, desde modalidades a diferentes aulas. Os parques, escolas municipais, ginásios e até algumas unidades de saúde também serviram para o andreense mexer o corpo, aprender, e cuidar da saúde mental.

O título de Cidade Sul-Americana do Esporte é um selo de excelência de gestão concedido pela Aces Europe, instituição ligada à União Europeia, por meio do Parlamento Europeu e que também trouxe representantes ao Dia do Desafio.

“Para Santo André, é uma grande honra e alegria receber o prêmio de Cidade Sul-Americana de Esportes de 2022. Este reconhecimento, antes de tudo, é uma celebração à vida, depois de tantos desafios e dificuldades impostas à nossa gente e ao mundo, pela pandemia de Covid-19. Agora, o esporte voltou a ser o protagonista, celeiro de novos atletas, local para estimular a prática esportiva para crianças, jovens, adultos e idosos. Entendemos, respeitamos e valorizamos o esporte como ferramenta de transformação social e promoção de qualidade de vida”, finalizou o prefeito.