26/05/2022 | 00:01



A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) da Vila Niwa, em Rio Grande da Serra, ganhou nova denominação ontem e passou a se chamar Emeb Professor Ricardo Francisco Castelucci, em homenagem ao ex-funcionário público estadual e ex-secretário de Educação e Cultura do município.

Para simbolizar a mudança, foi realizado ato no pátio da escola, com a inauguração da placa com o nome do homenageado pelo prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), acompanhado do vereador Marcelo Akira (Podemos), autor da lei que altera o nome da unidade escolar, da viúva Rosemeire Ferreira, e dos filhos Monica, Marisa, Lethycia e Bruno, além da secretária de Educação e Cultura, Jumara Bulha.

“É importante valorizar nossa história por meio da homenagem às pessoas que fizeram a diferença na cidade. O professor Ricardo foi um homem valoroso e religioso, sempre lutou por educação digna e de qualidade. Muitas vezes, usou seus próprios recursos para o benefício das crianças e adolescentes. Como professor e diretor de escola, orientou e direcionou muitos dos homens e mulheres que fazem parte de sociedade”, afirmou o chefe do Executivo.

Em sua fala em homenagem ao pai, o filho Bruno Francesco Castelucci, que veio da Inglaterra especialmente para a solenidade, lembrou de declaração do professor Ricardo. “Seja bom e justo esse é o caminho. Esteja rodeado de pessoas boas, cuide e lhes dê amor incondicional. Estenda sempre a mão a quem precisar e nunca espere nada delas cada pessoa tem o seu tempo”, disse.