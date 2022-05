Novo navio MSC Seascape será inaugurado em Nova York

Redação

Do Rota de Férias



27/05/2022 | 17:55



O MSC Seascape, novo navio da MSC Cruzeiros, será inaugurado em Nova York, nos Estados Unidos, e entrará em operação no final de 2022. A cerimônia será realizada em 7 de dezembro, no Terminal de Cruzeiros de Manhattan, e contará com a presença da atriz Sophia Loren, que será madrinha de uma embarcação do grupo pela 18ª vez.

MSC Seascape

Após a cerimônia, o navio navegará para Miami, nos EUA, para a sua temporada inaugural no Caribe. Ele oferecerá dois roteiros que partem da cidade americana:

Caribe Oriental: com escalas na Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau, nas Bahamas, San Juan, em Porto Rico, e Puerto Plata, na República Dominicana.

com escalas na Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau, nas Bahamas, San Juan, em Porto Rico, e Puerto Plata, na República Dominicana. Caribe Ocidental: com escalas na Ocean Cay MSC Marine Reserve, nas Bahamas, Cozumel, no México, George Town, nas Ilhas Cayman, e Ocho Rios, na Jamaica.

A nova embarcação tem 2.270 acomodações, com 12 tipos diferentes de cabines e suítes com varandas, incluindo as cobiçadas suítes de popa (presentes em todos os navios da classe Seaside), além de 11 restaurantes, 19 bares e lounges, com muitas opções para refeições e drinques ao ar livre. O navio também abriga seis piscinas.

Além disso, o MSC Seascape é dono do maior e mais luxuoso MSC Yacht Club da frota da MSC Cruzeiros, com aproximadamente 3 mil metros quadrados de área, com vistas panorâmicas do oceano na parte da frente do navio. Há ainda uma extensa promenade à beira-mar, com 540 metros de comprimento, e uma ponte com piso de vidro no 16º andar.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o MSC Seascape ou roteiros de outros navios, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.