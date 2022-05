Com reservas, Atlético-MG vence Brasiliense e avança às oitavas da Copa do Brasil

22/05/2022 | 21:00



O Atlético-MG se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil na noite deste domingo ao derrotar o Brasiliense, por 1 a 0, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O time mineiro já entrou no duelo praticamente classificado, já que venceu, em Belo Horizonte, por 3 a 0.

Atual campeão e um dos favoritos ao título, o Atlético não teve dificuldade em passar pelo Brasiliense, faturou uma premiação de R$ 3 milhões e ainda conseguiu poupar todo o seu time considerado titular, visando jogos do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Para o duelo deste domingo, o técnico Antonio Mohamed não pensou duas vezes em dar rodagem aos atletas que não vinham atuando, além dos chamados "reservas de luxo", caso do zagueiro Godín. Dos atletas que vinham sendo titulares, apenas Guga entrou no decorrer do embate.

No entanto, o time demorou a engrenar dentro da partida. O Brasiliense, que não pôde jogar no Mané Garrincha, pois o estádio recebeu um show sertanejo, foi para cima e chegou com perigo em uma cabeçada de Keynan. Rafael defendeu com segurança.

Mas era uma questão de tempo para o Atlético tomar conta do jogo e isso ficou mais evidente aos 16 minutos, quando o time mineiro abriu o placar. Após falha na saída de bola do clube candango, Savinho cruzou para Fábio Gomes mandar no fundo das redes.

O segundo não saiu no primeiro tempo por detalhe. O Atlético desperdiçou uma chance atrás da outra. Godín mandou perto do gol. Já Rubens acabou acertando a trave. Quando o time mineiro acertou o gol, Sucuri apareceu para salvar o Brasiliense.

Na etapa complementar, o Atlético diminuiu o ímpeto, mas sem deixar o Brasiliense crescer na partida. O time mineiro começou a tentar jogadas mais plásticas, envolvendo o rival e criou menos do que os primeiros 45 minutos.

Com isso, Mohamed rodou ainda mais o elenco, apostando em peças pouco usadas, até que o árbitro encerrou a partida e confirmou a classificação às oitavas. O próximo adversário sairá do sorteio, a ser realizado pela CBF.