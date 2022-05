Heredia pede campanha por voto em candidato da região

Wilson Moço

Diário do Grande ABC



23/05/2022



Coordenador regional do PTB e pré-candidato do partido a deputado federal, o andreense Miguel Heredia aponta a educação como sua prioridade de atuação caso conquiste uma cadeira na Câmara, assim como pretende lutar pela ampliação da malha ferroviária nacional, e mesmo a recuperação de trechos desativados ao longo dos anos. No entanto, antes de as urnas serem abertas à população, em outubro, defende que as siglas deixem de lado questões ideológicas e cores partidárias e se unam em torno de uma campanha pelo voto em candidatos da região, nos moldes da que foi feita nos anos 1990.

Economista, Miguel Heredia atuou durante 20 anos na área de planejamento da Prefeitura de Santo André como funcionário de carreira. Também foi superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores e teve passagens pelo Consórcio Intermunicipal e Agência de Desenvolvimento do Grande ABC.

Assim, avalia que poderá levar essa experiência na administração municipal e entidades públicas para o trabalho como deputado federal, se eleito. “Meu foco sem dúvida será a educação, que é a base de tudo. Uma das minhas ptropostas é que os pais possam escolher entre escola pública e privada. E que o poder público forneça um voucher para que possam pagar a mensalidade. É preciso entender que a boa formação é importante não apenas para que as pessoas possam ter acesso a emprego, mas também nos cuidados com a saúde”, comenta. “Existe dinheiro para a educação, mas é mal empregado”, critica.

Sobre a representatividade do Grande ABC, e em particular de Santo André, nos Parlamentos estadual e federal, Heredia entende que o problema “é que o eleitor da região vota em nomes que estão na mídia”, principalmente na televisão. “Santo André, por exemplo, tem cerca de 350 mil eleitores e não tem sequer um deputado estadual que defenda interesses da cidade. E poderíamos ter, pelo menos, três ou quatro na Assembleia e dois na Câmara Federal”, calcula.

Daí ele sair em defesa de uma campanha que incentive e conscientize o eleitor do Grande ABC a votar em candidatos locais. “Se não for assim, o quadro não vai mudar.”