Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/05/2022 | 18:02



O São Bernardo FC manteve a liderança do Grupo A-7 da Série D do Campeonato Brasileiro com o empate em 0 a 0 diante do Pérolas Negras, ontem à tarde, no Estádio do Trabalhador, em Resende, no Rio de Janeiro. Apesar de subir para 12 pontos na classificação, o Tigre perdeu a chance de continuar isolado na ponta, já que enfrentou o lanterna da chave, que ainda não venceu na competição. Assim ,o time do Grande ABC viu o Paraná Clube chegar aos mesmos 12 pontos após vitória fora de casa sobre o Cianorte, por 1 a 0, mas ficar em segundo pelos critérios de desempate.