‘Estão juntos para virar página triste da história’

23/05/2022



Senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede) avalia como “sintomática” a aliança do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin com Luiz Inácio Lula da Silva em chapa para corrida à Presidência, candidatura à qual ele define como “única alternativa viável, concreta, para sairmos desse pesadelo”. Diz que apoio não é ao candidato, e sim “à democracia, que vive o pior momento desde a redemocratização”. Para conter o que chama de “lógica de destruição bolsonarista” e o receio de que o presidente não aceite contagem nas urnas eletrônicas em caso de derrota, diz ser necessária a união dos democratas. “Tudo fará para inviabilizar o resultado.”

Jair Bolsonaro tem ameaçado usar as Forças Armadas no processo eleitoral. Qual a posição do senhor a esse respeito?

Jair Bolsonaro, em toda sua trajetória, sempre foi inimigo da democracia. Ele foi expulso do Exército por tentar subverter a ordem hierárquica, um dos princípios basilares do funcionamento das Forças Armadas. Então chega a ser um pouco de, como diria (Albert) Einstein, insanidade achar que alguém que faz sempre as mesmas coisas pode em algum momento na história ter resultado diferente. E Bolsonaro passou esses quatro anos na lógica da destruição das estruturas do Estado de direito. Ele não aceitará – nós temos que ter essa convicção – o resultado das eleições de outubro. E tudo fará para inviabilizar o resultado das eleições. Diante dessa realidade, é dever dos democratas se unirem. A democracia brasileira vive sua maior ameaça, desde a redemocratização. Agora também tenho certeza de que ele não triunfará, com a unidade dos democratas, de todos que não aceitam o fundo do poço que nós nos metemos no País, tenho certeza que nós o derrotaremos.

Como o senhor vê o perdão do presidente ao deputado federal Daniel Silveira, condenado à prisão pelo STF?

É um delinquente criminoso esse cidadão. A trajetória de vida dele todinha é de esculhambar a ordem democrática, as instituições, é de bagunçar. É baderneiro do pacto civilizatório da convivência. É tipo de gente que se parece com Jair Bolsonaro. O conjunto da folha pregressa dele já seria razão para ter mais tempo de prisão do que foi decretado pelo STF.

Acha que isso abre precedente para que próximos comandantes possam livrar ‘amigos’ de futuras condenações?

É precedente sério. E é por isso que vamos ter de aprovar no Congresso Nacional o quanto antes a regulação das concessões do indulto e da graça. Tem de ser afastados da utilização do indulto e da anistia e da graça aqueles notórios criminosos que, sobretudo, atentam contra o Estado democrático de direito. Mas, compreendamos, a lógica de Bolsonaro e do bolsonarismo é a da destruição de todas as bases do pacto civilizatório que nós vivemos.

O senhor e seu partido, a Rede Sustentabilidade, pediram desarmamento e reformas na economia em troca de apoio a Lula. Já existe sinalização do estafe de Lula nesse sentido?

Nós não pedimos nada em troca de apoio a Lula. Nós estamos apoiando Lula porque, em situações históricas tal qual nós vivemos neste instante, não ter posição ou ficar omisso é estar ao lado daqueles que estão construindo a tragédia, daqueles dos canteiros de obras da destruição que o Brasil está vivendo. Nós temos contribuição para o governo e vamos discutir. Lula é a única alternativa viável, concreta, para sairmos desse pesadelo. Não é apoio a Lula, é apoio à democracia neste momento. Nós temos que entender que 2022 não é eleição, é plebiscito, sobre a Constituição de 88, sobre o regime democrático, pilares que formaram o mínimo de pacto civilizatório que possibilitou que o Brasil melhorasse, que a vida das pessoas melhorasse, que tivesse restaurada a democracia. Nós não pedimos nada em troca. Nada! Porque a vitória de Lula já dará aos brasileiros aquilo que está sob ameaça, a democracia e a recuperação da esperança às pessoas. Apoio a Lula é incondicional, é amplo, total.

O senhor é cotado para ser um dos coordenadores de campanha de Lula. Como enxerga essa oportunidade?

Sou ajudador da campanha do (ex-) presidente Lula, não preciso de cargo para ajudar nisso aí. Estive com o (ex-) presidente em janeiro, e ele me fez apelo de que procurasse ajudar na campanha, aí denominou-se que eu estaria na coordenação, mas não faço exigência de nenhum posto, sou ajudador e estou de coração livre e aberto ajudando na campanha, porque é meu dever como cidadão, como integrante desta geração, como brasileiro. Não quero saber de posto, vou estar ajudando na campanha, meu papel é esse.

Nesse caso, e pelo fato de Marina Silva, outra expoente do partido, ter chegado a ventilar apoio a Ciro Gomes, o Rede Sustentabilidade estaria dividido?

A Rede tomou decisão de autorizar seus militantes a apoiarem a candidatura de Lula, ou aqueles que considerarem mais conveniente ou ficarem mais à vontade acompanhar a candidatura de Ciro, que nós respeitamos. Não tem divisão alguma na Rede. Respeitamos quem tem outra posição, mas há consenso em 90% do partido em apoio ao presidente Lula. E espero que possamos nos consorciar todos juntos na necessidade imperiosa de ganharmos a eleição ainda no primeiro turno com a candidatura do presidente Lula, que considero ser possível se todos os democratas se unirem. Não é aceitável no âmbito do Rede apoio a outras candidaturas fora desse espectro.

Mas é possível encontrar movimento contrário dentro da legenda. Qual será o processo para lidar com estes ‘rebeldes’?

A Rede integra uma federação com o Partido do Socialismo e Liberdade. Nos próximos dias a federação, integrada pela Rede e pelo Psol, deliberará, com voto de 80% dos dirigentes da federação, o apoio a Lula. Não há divisão. Não há dúvida alguma.

O senhor foi responsável por protocolar o pedido de CPI para investigar gastos e omissões do governo durante a pandemia da Covid-19, sendo, posteriormente, escolhido como vice-presidente da comissão. Como enxerga o andamento da CPI? E qual o motivo de até agora nenhum dos 17 projetos de lei propostos pelo colegiado ter se tornado lei?

A CPI foi histórica e trouxe conquistas para os brasileiros. Estamos nos vendo livres da pandemia agora porque foi a CPI que pautou vacina, obrigou os negacionistas do bolsonarismo e o próprio Bolsonaro a comprar vacina. Vacina foi pressionada pela CPI. Sabe qual era vacina que eles iriam comprar? Aquela da fraude, de R$ 1,6 bilhão da China, que a CPI descobriu, que impediu golpe de R$ 1,6 bilhão nos cofres públicos. Se não fosse a CPI ainda teria brasileiro morrendo hoje pela pandemia. Graças à CPI nós erradicamos o fluxo de mortes. Ele realizou chacina e se não fosse a CPI nós chegaríamos a mais de 1 milhão de mortos. Agora, os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e seus asseclas e apaniguados que nós identificamos, tem blindagem a esses crimes, que é a omissão do Ministério Público, sobretudo da Procuradoria-Geral da República na apuração desses crimes. Enquanto Bolsonaro estiver no governo ele está blindado. Então, peço aos brasileiros: querem a punição aos crimes de Jair Bolsonaro? Vamos mandá-lo para a rua em outubro. Aí ele vai ser condenado pelos crimes que cometeu.

Além da CPI da Pandemia, qual foi o papel do Senado para mitigar os impactos da Covid-19 na sociedade?

O auxílio emergencial e as medidas sanitárias tomadas foram o Senado que aprovou. E a CPI desbaratou os esquemas de corrupção, denunciando, pedindo que a corrupção não ocorresse e viabilizando a vacina. A maior contribuição nossa foi cessar o fluxo de mortes. O objetivo de Bolsonaro era de mais de 1 milhão de mortos. Nós conseguimos impedir que esse objetivo fosse alcançado, embora a chacina tenha sido gigantesca.

Em 2014 o senhor foi indicado pelo Psol como candidato à Presidência da República após derrotar Luciana Genro nas prévias do partido. Posteriormente, a candidatura não foi à frente. Ainda tem pretensão em voltar a concorrer a este cargo? Quando?

Meu horizonte neste momento é contribuir para o Brasil se ver livre da tragédia que está vivendo. A gente não terá futuro se a tragédia bolsonarista tiver sequência no País. Então não adianta nem falar em futuro, em ser isso ou aquilo, se a gente não erradicar a tragédia agora, já! Não teremos futuro. O futuro do Brasil será decidido em outubro. O futuro do Brasil tem tempo e tem prazo. Depois de outubro, livre da tragédia bolsonarista, aí cada um vê como planejar a vida e viver com os passos seguintes. Quero ajudar a cumprir essa tarefa, vai ser a tarefa da minha vida, da nossa geração.

Até o momento, qual sua avaliação do governo Bolsonaro?

Horror! O pior do pior do pior que poderíamos encontrar na brasilidade. Mas também de muita esperança de vencer. Nós vamos vencer e vamos superar isso.

Como enxerga os questionamentos de Bolsonaro ao processo eleitoral? Acha que há possibilidade de golpe por parte dele?

Atitude típica de criminoso golpista, que não aceita a democracia. Ele questiona a forma como ele foi eleito. Mas é álibi, para ele procurar não sair do poder e ter apoio para não sair do poder. Não passará, será derrotado, nas ruas e nas urnas, com votos brasileiros.

Que análise faz do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice-presidente em chapa com Lula?

Sintomático. A presença de Alckmin é o diagnóstico da receita para enfrentar os tempos que vivemos. A candidatura de Lula e de Alckmin não é candidatura de esquerda, do PT, do PSDB (Alckmin migrou ao PSB), é a candidatura de movimento pela democracia brasileira, de frente ampla. Não poderia ser diferente. Tem também significado diagnóstico o fato de que Lula e Alckmin disputaram a eleição em 2006, um se sagrou vitorioso e o outro foi derrotado, e o derrotado reconheceu a derrota e parabenizou o vitorioso. É assim que se faz na democracia. Eles estão juntos pela democracia e para virarmos essa página triste da nossa história.

O que esperar da Rede Sustentabilidade em provável vitória de Lula? E em vitória de Bolsonaro?

Em caso de continuidade do terror, nós continuaremos lutando, resistindo. O fascismo, tenham certeza, não triunfará neste País. Eu e meu partido queremos passar à história que somos o pior dos pesadelos do fascismo. De sermos a cláusula de contenção à tragédia fascista. De ter tido posição diante do fascismo bolsonarista. Na vitória de Lula nós estaremos juntos, contribuindo na reconstrução do País e vai dar um trabalho enorme a obra da reconstrução