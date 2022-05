Juliette Freire explica motivo de não mostrar muito seu pai: - Para que ele possa viver uma vida normal

22/05/2022 | 16:10



Juliette Freire não para! E na noite do último sábado, dia 21, a campeã do BBB21 abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para bater um papo com seus seguidores. A primeira pergunta que respondeu foi a respeito do que mudou em sua vida após a fama:

- O que mais muda é a liberdade que você perde, você não pode fazer tudo na hora que você quer e do jeito que você quer, tudo tem que ser organizado. E a responsabilidade com tudo o que você faz. O resto é só botar o pezinho no chão e levar.

Questionada sobre onde quer morar, ela contou:

- Eu quero morar em João Pessoa, estou até pensando se eu não compro uma casa em João Pessoa também para ficar lá e cá. Saudades, eu amo.

Juliette ainda falou sobre a questão de não falar muito sobre seu pai:

- Meu pai mora na Paraíba, eu falo com ele, ajudo ele normal com tudo o que ele precisa, está tudo bem, confortável. Eu não exponho muito a imagem para que ele consiga viver uma vida normal, nem todo mundo gosta desse mundo.

Nem tudo é tão simples quando se é uma pessoa pública, né?