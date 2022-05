Pela primeira vez em 70 anos, rainha Elizabeth II não participará de tradicional cerimônia militar

22/05/2022 | 16:10



A rainha Elizabeth II segue cancelando compromissos para cuidar da saúde. Após preocupar os súditos ao se afastar dos trabalhos reais por problemas de mobilidade, a monarca precisará ser substituída em uma cerimônia militar tradicionalmente realizada no dia 2 de junho. Segundo informações do jornal The Sunday Times, esta será a primeira vez em 70 anos de reinado que ela não participará da Trooping the Color.

Atualmente, planos estariam sendo elaborados para que membros da família real assumam a função de receber saudações de suas tropas e inspecioná-las no evento. Este ano, dois dos filhos de Elizabeth II devem ser os escolhidos para desempenhar o papel: Charles, o príncipe de Gales e primeiro na linha de sucessão ao trono, acompanhado de sua irmã Anne, a princesa real. Para completar, o príncipe William também participará da exibição militar no Horse Guards Parade.

No entanto, a rainha ainda espera poder participar de parte da cerimônia, que é seu desfile oficial de aniversário de coroação e integra a série de celebrações do Jubileu de Platina. O jornal ainda afirma que a cerimônia está sendo modificada pensando no conforto da monarca.