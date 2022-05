Sasha Meneghel e João Figueiredo celebram um ano de casamento

22/05/2022 | 15:21



Sasha Meneghel e João Figueiredo estão em viagem nas Maldivas, destino luxuoso de diversas personalidades, para comemorar bodas de papel. O casal, que mantém relacionamento discreto, oficializou a união há um ano.

"Domingo completamos um ano de casados e voltamos para o lugar da nossa lua de mel para comemorar. Muito feliz em estar aqui de novo!", disse o cantor e compositor ao publicar uma sequência de fotos do lugar e de momentos com a mulher.

A modelo também falou sobre a data nos stories e dividiu com os seguidores uma foto de topless. "Muito feliz e agradecida por estar de volta a esse paraíso", escreveu.

Os dois começaram a namorar em dezembro de 2019, mas só anunciaram o relacionamento meses depois, em abril de 2020. Eles também optaram por manter o noivado em ambiente privado por um tempo. O pedido de casamento foi feito em novembro de 2020, mas só divulgado pelo casal em fevereiro do ano seguinte.

Há uma semana, o artista fez uma declaração para a mulher. "Essa semana nós fazemos um ano de casados, já. Passa rápido demais! ... Babe, tenho tanto, mas tanto orgulho de você e ... eu quero viver a vida te abraçando, te esquentando no frio, do seu lado, torcendo e celebrando as suas conquistas. Te amo muito!", escreveu.