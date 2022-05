Luiza Brunet defende Yasmin de declarações feitas por Simone Medina: -Só quem pode avaliar o que realmente aconteceu é o ex-casal

22/05/2022 | 15:10



Luiza Brunet completa 60 anos de idade na próxima terça-feira, dia 24, e em conversa com o jornal O Globo, a musa falou sobre diversas áreas de sua vida, como a questão de envelhecer, relembrou momentos difíceis de sua vida e também falou da filha, Yasmin Brunet. Para Luiza, envelhecer faz parte da vida e é algo que precisa ser aceito por todos.

- É preciso ter maturidade para entender que a beleza é passageira. Passamos mais tempo nessa vida envelhecendo do que jovens. É claro que existe aquele momento, bem no fim da adolescência, que é lindo. Mas passa. Aí vem o charme do tempo. Acredito piamente que minha melhor fase chegou aos 50 anos. Eu me sinto bem fisicamente, sexy e interessante. Se me oferecessem a oportunidade de entrar numa máquina e voltar aos 20, agradeceria e recusaria. Quero morrer com cento e poucos anos. Estou trabalhando duro para isso.

Em 2016 a modelo sofreu uma série de agressões brutais pelo seu companheiro da época, o empresário Lírio Parisotto. A tragédia fez com que Luiza passasse a defender e lutar por mulheres que sofrem abusos ou violência doméstica, mas ela conta que nunca imaginou se se tornaria a ativista que é hoje em dia:

- De jeito nenhum. Quando fiz a denúncia, minha voz ecoou e passei a ser chamada para dividir minha história. Viajo pelo mundo ajudando outras mulheres. Mas me preparei para isso. Agora mesmo estou estudando minuciosamente nossa constituição, entendendo melhor a posição que ocupamos na sociedade. Não podemos nos calar. Se não tomarmos uma atitude, seremos oprimidas pelo resto da vida.

Sobre a denúncia, ela disse que o único medo que sentiu foi em relação ao seu agressor, por ele ser uma pessoa influente.

- Muitas mulheres me criticaram, atiraram pedras. Mas o maior temor era sofrer retaliações do meu agressor. Lírio é um homem com poder econômico e influente. E, de fato, alguns projetos não foram para a frente. Não estou acusando ninguém, porém o filme que fariam sobre minha vida está paralisado. Mas esse projeto sairá do papel nem que eu banque do meu bolso. É uma questão de honra.

Sobre Yasmin, Luiza comentou o relacionamento da filha com Gabriel Medina, e também a defendeu em relação às falas da mãe do surfista, Simone Medina, que chegou a dizer em entrevista que não era amor o que tinha entre os dois.

- Conheci o Gabriel no começa da história. Minha filha e ele viveram um romance lindo. Eram muito apaixonados. Mas a coisa foi conduzida de um jeito triste nesse final. Só quem pode avaliar o que realmente aconteceu é o ex-casal. Não podemos sair por aí falando se era ou não amor. Não temos o direito de dar uma opinião tão contundente. Espero que um dia a Yasmin possa contar sua versão. No momento, acho prudente esse silêncio. Aprendi com minhas experiências a ter controle e não sair por aí desabafando no calor das emoções.