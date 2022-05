'Varíola do macaco é algo para todo mundo se preocupar', diz Joe Biden

22/05/2022 | 14:59



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo (22) que os casos recentes de varíola do macaco identificados na Europa e nos Estados Unidos são algo "para se preocupar". "Caso se espalhar, teria consequências", ressaltou, em sua primeira declaração pública sobre a doença.

O presidente estava respondendo a uma pergunta sobre a doença enquanto conversava com repórteres na base aérea de Osan, na Coreia do Sul. Ele visitou as tropas locais antes de decolar para o Japão, em sua primeira visita oficial à Ásia como presidente.

"Ainda não me disseram o nível de exposição, mas é algo para todo mundo se preocupar", afirmou. Ele acrescentou que o trabalho para determinar qual vacina poderia ser eficaz estava em andamento.

O assessor de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse aos repórteres a bordo do voo para Tóquio que os EUA possuem suprimentos de "uma vacina relevante para tratar a varíola do macaco". "Temos imunizante disponível para isso", afirmou. Sullivan também disse que Biden está sendo regularmente atualizado sobre a evolução do surto.

A varíola do macaco raramente é identificada fora da África, mas até sexta-feira, 20, havia 80 casos confirmados no mundo inteiro, incluindo ao menos dois nos Estados Unidos e outros 50 casos suspeitos. Embora a doença pertença à mesma família de vírus da varíola, seus sintomas são mais leves. Os infectados geralmente se recuperam em duas a quatro semanas sem hospitalização, mas, em algumas ocasiões, a doença é fatal. Fonte: Associated Press.