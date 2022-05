Marcos Mion comemora participação de Romeo em festa: 'Missão cumprida'

22/05/2022 | 14:12



Cada momento que Marcos Mion vive ao lado do filho Romeo é uma comemoração. Foi assim com a carta que o jovem escreveu para o Papai Noel no último dezembro, com a apresentação de dança dele em 2018 ou quando o pai fez a barba do primogênito em 2019. O mesmo vale para as danças que faz com Donatella e Stefano, bem como a evolução do caçula na música.

Dessa vez, o apresentador do Caldeirão celebrou a inclusão de Romeo em uma festa no último sábado, 21.

A família Mion estava no bat mitvzah, uma comemoração judaica, de Vicky, filha da apresentadora Mariana Kupfer.

Segundo o apresentador, foi a primeira vez que Romeo chegou a uma festa de terno de veludo, gola cacharrel e atraiu olhares "por todos os melhores motivos".

Para contextualizar, ele relembrou momentos em que a cena era oposta. "(Já chegamos) em tantas outras festas ao longo destes 16 anos chamando toda atenção pelos piores motivos: preconceito, olhares de desprezo, cochichos, rejeição, isolamento", comentou.

"Não consigo desviar do sorriso de missão cumprida e olhar que transborda orgulho desses pais que lutam incansavelmente pela inclusão e aceitação deste moleque único e inacreditavelmente especial", disse ele.