Marido de Helen Ganzarolli dá golpe de um milhão e meio de reais em noivo de Flávia Pavanelli

22/05/2022 | 14:10



Eita, os corredores do SBT estão agitados! O marido de Helen Ganzarolli está sendo acusado de dar um golpe milionário no noivo de Flávia Pavanelli! Segundo informações do colunista Leo Dias, César Kuratomi teria feito uma falsa venda de uma Land Rover Vogue por cerca de um milhão e meio de reais.

César teria prometido a Junior Mendonza a venda do veículo, que sequer foi lançado no Brasil e ainda não possui valor exato em reais. Após receber desculpas sobre a entrega do carro, o empresário esportivo teria percebido o golpe e entrou em contato com a montadora. A coluna do Metrópoles teve acesso ao contrato assinado por eles, uma transferência que não aconteceu e à toda a documentação do veículo - que o noivo de Pavanelli acusa ser falsa.

Durante conversa com Leo Dias, Mendonza contou o que aconteceu:

- Ele me disse que tinha comprado uma Land Rover Vogue modelo 2022, que nem chegou no Brasil ainda, e que a primeira seria dele, mas que ele está com muitos carros. Então, ele me perguntou se eu não queria comprar, eu disse que sim, que queria e qual era o valor. Ele disse que o valor era de um milhão e 540 mil. E mandou o pedido do carro. Me mandou todos os dados falsos do carro, assinamos o contrato e ele me disse que na data tal o carro chegaria.

Junior também declarou que abrirá um boletim de ocorrência contra o marido de Helen Ganzarolli.

- Esperei até o limite do contrato, onde eu podia pedir meu dinheiro de volta e, para minha surpresa, sem o carro porque ele não existe, e sem o dinheiro porque cada dia é uma desculpa. Ou seja, golpista! E vou fazer um B.O. contra ele.

Por outro lado, César informou à coluna que a situação já estava sendo resolvida.

- Essa venda foi entre amigos e aí acabou que realmente houve um atraso. Éramos amigos. Eu acho que, como eu disse a ele mesmo, ele estava bem chateado com a situação, que de fato ocorreu, mas que a gente já está resolvendo.

E não para por aí! O jornalista também teve acesso às mensagens trocadas entre os dois homens. Nos registros da conversa, Kuratomi teria tentado negociar a dívida e prometido encontrar Mendonza na próxima segunda-feira, dia 23.

Quitado, quitado não tenho Júnior, mas nós fazemos com o valor pago por mim superior ao que é devido. E já estou te mandando também os juros de desgaste, antes que dê 17. Já deixamos marcado de nos encontrar na segunda-feira (23/5), às 10h, para ir ao banco e já efetuar o valor integral.