Cruzeiro supera Sampaio Corrêa por 2 a 0 e chega a 5 vitórias seguidas na Série B

22/05/2022 | 13:17



No embalo da torcida, que compareceu em grande número ao Mineirão na manhã deste domingo, o Cruzeiro retomou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar do Sampaio Corrêa, por 2 a 0. A boa fase do time mineiro coloca a equipe com ótima vantagem na liderança neste começo de campeonato.

A quinta vitória seguida fez o Cruzeiro chegar aos 19 pontos e abrir três de vantagem para o vice-líder Bahia, além de manter os 100% de aproveitamento atuando diante do seu torcedor na Série B. O Sampaio Corrêa estacionou nos oito e é o 12º colocado.

O Cruzeiro começou o jogo não deixando o Sampaio Corrêa respirar, mas tinha dificuldades para criar devido a forte marcação adversária. O jeito foi arriscar de longa distância. Assim, Zé Ivaldo quase abriu o placar em um chute forte do meio-campo. A bola passou raspando a trave de Luiz Daniel.

Depois de diminuir o ritmo, o Cruzeiro voltou a pressionar e criou duas chances seguidas. Jajá deixou Furtado no chão e, quase sem ângulo, acertou a trave de Luiz Daniel. Depois, Jajá recebeu passe preciso de Edu, mas parou em grande defesa do goleiro. A bola saiu pela linha de fundo.

Aos 26 minutos, Lucas Araújo entrou por cima de Neto Moura e foi amarelado pelo árbitro, que voltou atrás depois de consultar o VAR e expulsou o jogador do Sampaio Corrêa. Em superioridade numérica, o Cruzeiro foi para cima em busca do gol ainda antes do intervalo. Edu, duas vezes, Rafael Santos e Zé Ivaldo tentaram, mas não conseguiram.

Nos acréscimos brilhou a estrela de Luiz Daniel. Edu desviou cruzamento rasteiro e o goleiro defendeu com os pés. No rebote, Fernando Canesin dominou e soltou a bomba para mais um milagre.

Uma das novidades de Paulo Pezzolano para o segundo tempo, Rafa Silva precisou de dois minutos para fazer a diferença. O atacante recebeu passe de Jajá nas costas da defesa e, de bico, mandou no cantinho de Luiz Daniel. O gol fez o Sampaio Corrêa sair um pouco mais de trás.

Por outro lado, o Cruzeiro diminuiu o ritmo. A torcida sentiu e procurou empurrar o time em busca do segundo gol. Aos 24 minutos, Jajá cruzou em cima da marcação e a bola voltou para o atacante, que bateu para fora. Sumido até então no segundo tempo, Edu apareceu aos 33.

Rafa Silva recebeu lançamento e cruzou rasteiro para o artilheiro só completar. Com a vitória construída, o Cruzeiro passou a trocar passes no meio-campo sem ser ameaçado pelo Sampaio Corrêa. E assim seguiu o jogo até o apito final.

O Cruzeiro visita o Criciúma na sexta-feira, às 21h30, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e o Sampaio Corrêa recebe o Guarani no sábado, às 19 horas, no Castelão, em São Luis (MA). Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Eduardo Brock e Oliveira; Fernando Canesin (Adriano), Willian Oliveira, Neto Moura (Rodolfo) e Rafael Santos; Waguininho (Rafa Silva), Edu e Jajá (Marcelinho). Técnico: Paulo Pezzolano.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e João Victor (Lucas Hipólito); André Luiz, Furtado (Rafael Costa), Lucas Araújo e Eloir (Rafael Villa); Gabriel Poveda (Thiago Ennes) e Ygor Catatau (Wesley Pionteck). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Rafa Silva, aos dois, e Edu, aos 33 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Jefferson de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Araújo (Sampaio Corrêa).

PÚBLICO - 58.397 presentes.

RENDA - R$ 2.466.489,50.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).