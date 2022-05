Fátima Bernardes revela que ainda não gravou o piloto do The Voice Brasil: - Não sei absolutamente nada

22/05/2022 | 13:11



Não é segredo nenhum que Fátima Bernardes está se preparando para sair do Encontro e iniciar o novo ciclo como apresentadora do The Voice Brasil. No entanto, você sabia que não foi ela que pediu para entrar na atração? Em entrevista ao jornal O Globo, a jornalista falou sobre o sentimento de estar deixando o programa após comandá-lo por dez anos e revelou estar animada com o futuro.

- Estamos planejando muita coisa para cada dia do mês de junho. Então, por causa dessa parte prática, eu estava no automático, sem pensar na despedida em si. Mas na semana passada gravei o que vai ser a abertura do programa especial de aniversário, no dia 24. Nossa, fiquei emocionada! Tem sido como na época da despedida do Jornal Nacional, uma sensação boa de fechar um ciclo e vir outro por aí.

Fátima contou que não foi ela que pediu para entrar, mas a emissora sugeriu sua participação em The Voice. Se aventurando no formato completamente novo, a apresentadora está animada para trabalhar com música.

- Muito sinceramente, foi apresentada essa sugestão a mim. Eu não desejei o The Voice. Eu só queria uma nova transição para o entretenimento. Quando veio a ideia, eu achei muito bacana, porque sempre briguei muito para que o meu programa tivesse música diariamente. Não é fácil contar com cantores e banda de manhã cedo, eles estão acostumados a trabalhar à noite e de madrugada. Mas, hoje, adoram o espaço e reconhecem sua importância. Além disso, agora eu vou experimentar fazer um programa com formato pronto, porque o Encontro foi criado por mim com um monte de gente junto. Não tenho nem ideia de como vai ser. Percebi que eu preciso ter uma lista mais equilibrada do que eu devo e do que eu quero fazer. Minha vida tem muito pouco tempo livre.

A jornalista negou que tenha deixado o Encontro por não estar mais satisfeita com o programa e esclareceu os motivos que levaram à decisão.

- Não é que eu estivesse insatisfeita. Uma pessoa que tem um programa que leva o seu próprio nome funcionando... Isso tem um valor enorme! Mas a minha vida toda foi de trabalho diário, completei 35 anos de TV Globo em fevereiro. Em 2020, com a pandemia, comecei a pensar em ter um pouco mais de flexibilidade. O Encontro só ficou fora do ar durante um mês. Eu tenho uma casa numa região de praia, mas não dava para eu fazer home office, como muita gente fez. O fato de ter tido câncer me fez ver que a gente tem que dar uma virada na vida.

E continuou:

- Uma outra coisa foi o meu filho ter ido estudar fora. Ele está na França há quase dois anos e eu só consegui ir uma vez vê-lo. Agora, Laura também está querendo estudar fora. Meu namorado mora em outras duas cidades. Percebi que eu preciso ter uma lista mais equilibrada do que eu devo e do que eu quero fazer. Qualquer viagem que eu faça tem que ser no meio da tarde de sexta-feira, após o programa ao vivo, e eu tenho que estar de volta no domingo, já preparando o de segunda-feira. Minha vida tem muito pouco tempo livre.

Ao ser questionada se já gravou o piloto do programa, ela revelou:

- Nada! Disseram que eu gravei, né? Eu ainda nem falei com Boninho! Não sei nem quais são os técnicos da próxima temporada, não sei absolutamente nada do Voice.