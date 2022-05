Neymar Jr. posa coladinho com namorada e web pergunta: Cadê o casamento?

22/05/2022 | 12:10



Clima de romance no ar! Ao que parece, o relacionamento de Bruna Biancardi com Neymar Jr. vai de vento em popa e os pombinhos não fazem mais questão de esconder a paixão. No último sábado, dia 21, o casal apareceu agarradinho nas redes sociais e levou os fãs à loucura.

Na imagem, o atleta segurou a bandeira do Paris Saint German em celebração ao 5x0 que seu time marcou contra o Metz. Toda orgulhosa, a influenciadora legendou o clique um emoji de coração.

Na mesma hora, Ticiane Pinheiro comentou:

Lindos.

E não foi só ela, viu. Vários internautas questionaram quando a dupla irá subir ao altar.

Quando sai o casamento?, escreveu um.

Agora é só casar, disparou outro.