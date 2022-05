Marcos Mion se emociona ao ver Romeo usando terno pela primeira vez: Inclusão e aceitação

22/05/2022 | 10:11



O filho mais velho de Marcos Mion e Suzana Gullo, Romeo, foi diagnosticado dentro do Transtorno do Espectro Autista, e como o próprio apresentador já declarou em suas redes sociais, se tornou uma das maiores referências no Brasil quando a condição é falada publicamente. Isso aconteceu após ele mesmo começar a compartilhar com os fãs como é o dia a dia ao lado do garoto. No Instagram, são inúmeras as publicações em que Mion fala sobre a família. Entre as postagens, estão relatos de viagens, momentos inusitados, histórias engraçadas e grandes aprendizados, como ter que aprender a lidar com as limitações de Romeo, o câncer de mama que a esposa enfrentou e muitas outras barreiras que foram quebradas pelos cinco, sempre juntos. Mion é daqueles que compartilha textão na web e frisa o quanto a família é prioridade em sua vida, emocionando o público, principalmente quando fala de Romeo.

No último sábado, dia 21, o primogênito teve mais uma grande conquista em sua vida e o papai coruja, é claro, aproveitou para comemorar. Aos 16 anos de idade, o adolescente participou do bat-mitzvá de Vicky, filha de Mariana Kupfer, e usou terno pela primeira vez em uma festa. Na legenda do clique, Mion escreveu:

Essa foto que tirei agora é pra registrar o momento mágico de ver meu anjo Romeo chegando pela primeira vez numa festa de terno de veludo e gola cacharel! O cara mais lindo da festa, chamando toda atenção por todos os melhores motivos. Mas não consigo desviar do sorriso de missão cumprida e olhar que transborda orgulho desses pais que lutam incansavelmente pela inclusão e aceitação deste moleque único e inacreditavelmente especial e que já chegaram em tantas outras festas ao longo destes 16 anos chamando toda atenção pelos piores motivos (preconceito, olhares de desprezo, cochichos, rejeição, isolamento?) Parabéns Romeozão, você hoje é o centro das atenções, o cara mais disputado do salão! E parabéns Nena, we did it. We fucking did it. Obrigado por nunca soltar minha mão. Nossa mão. Conseguimos..

Fofos, né?!