Susto! Pedro Sampaio cai em show: Bati a cabeça e as duas canelas

22/05/2022 | 10:11



Pe-dro, Sam-pai-o, vai... e ele foi! O cantor levou um baita susto ao escorregar e cair no palco durante a abertura de um show em Curitiba, no Paraná. Apesar de ter batido a cabeça e as duas canelas, ele passa bem e não teve nenhuma lesão grave.

Inclusive, Pedro até compartilhou o vídeo do tombo nas redes sociais e tranquilizou os fãs:

Amém, que não aconteceu nada grave. Já agradeci muito. Nada é por acaso. Olha o moletom que eu escolhi usar no show, o símbolo da cruz trazendo proteção. Eu poderia ter me machucado feio, bati a cabeça e as duas canelas, mas não deu nada! Levantei e continuei o show! Estou bem.