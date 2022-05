Arthur Aguiar lamenta vácuo de Paulo André fora do BBB22: Não posso obrigar ninguém a ser meu amigo

22/05/2022 | 09:10



Do terceirão para a vida? Só que não! Arthur Aguiar esteve no programa Altas Horas no último sábado, dia 21, a abriu o jogo sobre a sua atual relação com os ex-aliados do BBB22. Quando questionado por Serginho Groisman se manteve contato com Paulo André fora da casa mais vigiada do Brasil, Aguiar respondeu:

- Vi que ele assinou um contrato muito legal com uma agência de modelo e mandei uma mensagem parabenizando, dizendo que tudo o que eu falei na casa era verdade, que realmente gosto muito dele, que é um cara legal, que gostaria de manter amizade, que me identifiquei e que ele me ajudou muito dentro do jogo. Pedi desculpas pela demora porque nossa vida, de uma maneira geral, está corrida. Tanto a minha, quanto a dele. Da mesma forma como eu não mandei mensagem antes, ele também não mandou para mim. Aí mandei meu número de telefone novo e deixei no tempo dele. Demorou um tempo, ele me respondeu, agradeceu e disse que estava recebendo muitas informações, que a cabeça dele estava muito bagunçada e que iria me chamar, mas até hoje não me chamou.

Em seguida, Arthur lamentou o sumiço:

- Respeito o momento dele. Só acho uma pena porque tudo o que eu entreguei para ele foi de verdade, e o que ele me entregou também foi de verdade. Acho muito ruim quando a gente acaba ouvindo o que vem de fora. Acho que a gente tem que ouvir mais o que tem no nosso coração. Ele é um cara que eu gosto muito, tanto ele, quanto o Scooby e o DG. Continuo aqui, aberto, se eles quiserem conversar, manter uma amizade, porque são pessoas que eu gosto. Desejo tudo de melhor para eles, mas não posso obrigar ninguém a querer ser meu amigo e a falar comigo. Tudo o que eu entreguei no programa para eles foi de coração. Espero que algum dia a gente possa se encontrar.

Eita!