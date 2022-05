Britney Spears manda família ir para o inferno após suposta tortura psicológica: 840 horas de terapia indesejada

22/05/2022 | 09:10



Britney Spears teve seu período sombrio após atingir o sucesso: ela encarou problemas com os filhos, com remédios e até casamentos relâmpagos. Depois, a cantora, nascida no dia 2 de dezembro de 1981, foi aos poucos retomando sua vida e novamente conquistou o sucesso. Um dos problemas mais recentes, por exemplo, envolvia a questão da tutela imposta sobre ela, que estava sob comando de seu pai, Jamie Spears. Felizmente, a Justiça norte-americana colocou um fim e agora ela pode tomar as rédeas da própria vida.

No último sábado, dia 21, a loira se revoltou na internet e mandou a família ir para o inferno por ter tolerado suposta tortura psicológica. Nas redes sociais, a artista postou um vídeo com simulações de sessões de terapia que teria sido forçada a fazer durante os anos de tutela.

Logo nas primeiras cenas, é possível ouvir a voz de Britney interpretando uma pessoa dizendo que ela precisaria de apenas mais dois ou três encontros e estaria liberada. Em seguida, Spears mostra que não foi bem assim e as consultas continuaram sem a opção de desistência.

Depois de fazer exatamente 840 horas de terapia indesejada em uma cadeira, esta é a minha mensagem para todos os meus terapeutas e pessoas que pegaram meu dinheiro: Beije o meu c*. Acho que sou uma estudiosa neste momento. Novamente para minha família que tolerou essa tortura, vou dizer até o dia que eu morre: Vá para o inferno! E se você acha que estou mentindo ou isso é impossível de fazer, faça sua pesquisa! É estranho ou desconfortável assistir esse vídeo? Bom, escreveu na legenda.