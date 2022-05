São Bernardo vai ao Rio defender a ponta

Francisco Lacerda

22/05/2022



Líder do Grupo A-7 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, após cinco vitórias, três empates e duas derrotas, o São Bernardo FC vai ao Rio de Janeiro hoje defender a ponta contra o Pérolas Negras. A partida acontece no Estádio do Trabalhador, em Resende, às 15h.



E o Tigre não deve ter a vida facilitada, já que o adversário é o lanterna da chave, com apenas três pontos. Os cariocas, que ainda não venceram – três empates e duas derrotas –, vêm mal na competição nacional e devem entrar em campo pelo ‘tudo ou nada’ em casa para começar reação e seguir vivo na competição nacional.



Para a partida, o treinador do Tigre, Márcio Zanardi, não poderá contar com o meia e cérebro do time Vitinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entre as opções para a vaga do meia estão Cesinha e Ademilton.



Na avaliação do zagueiro Matheus Salustiano, o time da região vai precisar de concentração para trazer na bagagem os três pontos e a manutenção da liderança. “Nossa defesa está bem, mas tem de se destacar que a marcação começa lá na frente e nosso time marca pressão, facilitando para a defesa. Mas teremos um jogo muito duro e difícil lá e precisamos estar concentrados o tempo inteiro para sair com um bom resultado”, disse o defensor.



APOIO DA TORCIDA

O Pérolas Negras vai poder contar com o apoio de sua torcida na busca pelo primeiro triunfo neste Brasileiro. A equipe de Resende não vai cobrar ingresso dos torcedores no Estádio do Trabalhador. Os são-bernardenses que quiserem viajar até o Rio para acompanhar a partida também terão entrada gratuita, pela Rua do Colégio Salesiano, com retirada dos bilhetes na portaria desse setor da praça esportiva.



Os cariocas devem ter força máxima para o confronto e somente a vitória em casa mantém a esperança de classificação à próxima fase. O Pérolas vem de derrota para o Paraná por 1 a 0 na última rodada. Antes, havia empatado com o Nova Iguaçu (1 a 1), Portuguesa-RJ (1 a 1) e Cianorte (2 a 2). Perdeu na estreia para o Santo André (2 a 1).