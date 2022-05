Em jogo quente, Cuiabá e Internacional ficam no empate na Arena Pantanal

21/05/2022 | 23:14



Em partida tensa, Cuiabá e Internacional ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de manter a invencibilidade com Mano Menezes, o Inter chegou ao quarto empate seguido e, com dez pontos, está na décima colocação. O Cuiabá tem oito pontos e é o 15º colocado, não conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento.

O Cuiabá buscou surpreender no início do jogo com uma marcação alta, mas quem criou a primeira chance foi o time gaúcho. Aos nove minutos, Wanderson recebeu de Alan Patrick e finalizou forte para a defesa de Walter. Com Valdívia bem marcado, os donos da casa não conseguiam ameaçar Daniel.

Na melhor chance do jogo, aos 28 minutos, Wanderson cruzou rasteiro, Alan Patrick deixou passar e David bateu para um milagre de Walter. O Cuiabá respondeu no lance seguinte, mas o cabeceio de Valdívia saiu pela linha de fundo. Jogadores pediram empurrão de Bustos no camisa 10, mas o árbitro nada marcou.

O Inter chegou a abrir o placar aos 38 minutos com David, mas o gol foi anulado porque o atacante estava bem adiantado. No fim do primeiro tempo, o torcedor colorado presente na Arena Pantanal quase viu Valdívia mandar para as redes. Daniel fez boa defesa.

No começo do segundo tempo, porém, não teve jeito. Valdívia cobrou falta no meio do gol e contou com contribuição de Daniel para colocar o Cuiabá na frente do placar aos quatro minutos. O gol acordou o Inter, que partiu em busca do empate. Carlos de Pena assustou em cabeçada por cima do travessão.

O clima ficou quente na Arena Pantanal, onde Luiz Fernando Iubel segurou a bola para impedir a reposição rápida do Inter. O treinador interino do Cuiabá acabou sendo expulso.

Tudo mudou aos 34 minutos. João Lucas foi tirar a bola e acertou o rosto de Mercado. O árbitro nada marcou em um primeiro momento, mas, após consultar o VAR, deu o pênalti e expulsou o lateral do Cuiabá, que já tinha amarelo. Carlos de Pena cobrou rasteiro no canto esquerdo e deixou tudo igual. .

Com um jogador a mais, o Inter foi com tudo para cima do Cuiabá e a virada quase veio nos acréscimos, em chute forte de Moisés. Walter garantiu o empate com a ponta dos dedos.

Pela oitava rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Athletico-PR no próximo domingo (29), às 18 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e o Internacional enfrenta o Atlético-GO na segunda-feira (30), às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Antes, os times entram em campo pela última rodada da Sul-Americana. Já eliminado, o Cuiabá cumpre tabela contra o Melgar-PER, fora de casa, na quinta-feira. Na terça, o Inter recebe o 9 de Octubre-EQU dependendo apenas de si para chegar nas oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 X 1 INTERNACIONAL

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Rivas (Marcão Silva), Pepê e Valdívia (Marquinhos); Alesson (André Luis), Jenison (André Felipe) e Felipe Marques (Rodriguinho). Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Moisés; Gabriel, Liziero (Carlos de Pena), Edenilson (Maurício), Alan Patrick (Wesley Moraes) e Wanderson (Pedro Henrique); David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Valdívia, aos 4, e Carlos de Pena (pênalti), aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas e Alan Empereur (Cuiabá); Wanderson, Pedro Henrique, Carlos de Pena, Wesley Moraes, Moisés, Mercado e Keiller (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - João Lucas (Cuiabá).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).