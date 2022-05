Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



22/05/2022 | 00:01



A celebração à cultura nordestina continou na noite de ontem em São Caetano. Depois do show de Alceu Valença, na sexta-feira, a Entoada Nordestina recebeu a banda de forró Rastapé e o cantor maranhense Zeca Baleiro, no Espaço Verde Chico Mendes.

O repertório dos artistas não decepcionou. O grupo Rastapé apresentou os clássicos Colo de Menina, Um Anjo do Céu e Beijo Roubado e outras canções da banda. Já o convidado especial da noite, Zeca Baleiro, não deixou de fora os sucessos Telegrama e Ai Que Saudade D’ocê.

O frio de menos de 15°C não intimidou a plateia, que entre uma música e outra, aproveitou os shows para dançar forró. Acompanhadas dos pais, as crianças também marcaram presença na Entoada e curtiram as apresentações com a família.

Além das atrações musicais, o público presente também aproveitou o festival para desfrutar as comidas típicas do Nordeste. Entre as opções disponíveis nas tendas gastronômicas estavam baião de dois, tapioca, cuscuz e arroz tropeiro, entre outras variedades da cozinha nordestina.

ÚLTIMO DIA

A festividade continua hoje, durante todo o dia. A partir das 11h, o público poderá acompanhar diversas apresentações de repentistas, cordel, embolada, manulento e capoeira. Mais tarde, às 20h30, a banda de forró Falamansa encerrá o festival.

Os integrantes Tato, Dézinho, Valdir do Acordeon e Alemão prometem levar para o palco da Entoada grandes sucessos da banda, como Xote da Alegria, Xote dos Milagres e Rindo à Toa, entre outras canções que marcaram o forró universitário no início dos anos 2000.

A entrada para a Entoada Nordestina de São Caetano é trocada por um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.