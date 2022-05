Festival no Paço é festa em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/05/2022 | 00:01



O estacionamento do Paço Municipal de Santo André recebeu ontem o primeiro dia do Beer’s Festival, maior evento de cerveja do Grande ABC, que chega à quinta edição na cidade. Além de vários rótulos de cervejas especiais, quem for encontrará também cardápio com comida de rua.

Entre as atrações gastronômicas estão hambúrguer, torresmo, churrasco, lanches, drinks com e sem álcool, bebidas quentes como quentão e choconhaque, acarajé, doces de chocolate, churros e açaí. O festival continua hoje, das 12h às 22h.

No primeiro dia, as atrações musicais ficaram por conta da banda Old Chevy, seguida pelo grupo Ciência do Chico, com tributo a Chico Science e Nação Zumbi. No fim da tarde, o vocal feminino tomou conta do palco com Juliana Kosso, vocalista da banda Velhas Virgens. O encerramento ficou a cargo da banda Black Circle, com tributo a Pearl Jam.

“Um evento que demonstra a retomada da nossa cidade. Diversão para toda a família, com atrações e muita solidariedade. Alimentos que chegam para fortalecer as ações sociais e ajudar quem mais precisa”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Hoje, o grupo Rocksauro inicia as atrações musicais às 13h. Em seguida se apresenta a banda Green Day Tributo, às 15h15. A partir das 17h30, a banda Dio Disciples Brasil fará um super tributo a James Dio, contando com a presença de grandes nomes do rock nacional, como Nando Fernandes, Andria e Ivan Busic (Dr. Sin).

Para fechar o evento, às 20h, haverá a apresentação do Aborto Elétrico (banda que deu origem ao Legião Urbana e Capital Inicial), com a presença de Fê Lemos e Flávio Lemos.

O Beer’s Festival também oferece área kids com brinquedos variados para entreter a criançada. Além disso, há mesas e cadeiras em áreas cobertas e estrutura com banheiros químicos.

A entrada é um quilo de alimento não perecível, cobertores ou agasalhos. Os itens serão doados ao Fundo Social de Solidariedade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no município, por meio de 117 entidades assistenciais.