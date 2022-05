Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



22/05/2022 | 00:00



O acesso ao mundo digital é cada vez mais comum para as crianças – assim como, aliás, acontece também com os adultos. Elas estudam, brincam e se comunicam com o celular. A tecnologia já faz parte da rotina, mas utilizá-la com sabedoria e entender qual o momento certo para se desconectar são fundamentais para manter o bem-estar. Não é à toa que ouvimos com frequência dos nossos pais que estamos passando muito tempo no computador ou no celular.

“A tecnologia não é ruim, mas sim o excesso de tela”, explica a psicopedagoga Fabiana Oliveira, especialista em gestão e docência na educação básica. Segundo ela, passar horas conectado aos aparelhos eletrônicos pode prejudicar o sono e causar ansiedade. “A pessoa não consegue se desligar e isso se torna um problema”, destaca.

Para deixar a internet um pouco de lado, diversas crianças estão dando uma chance aos jogos de tabuleiro. Além de ajudar com os conteúdos da escola, eles contribuem para a concentração e estimulam a criatividade. “Neles, você aprende sobre regras e também conhece mais sobre matemática, história, ciências, geografia e até língua portuguesa”, observa a psicopedagoga.

Sejam xadrez, dama, quebra-cabeça, detetive ou Cara a Cara, a inteligência e capacidade de criar estratégias são as bases para a vitória.

Pensando em todos esses benefícios, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, criou um espaço exclusivo de jogos, em conjunto com a empresa Grow, para crianças e adultos. São mais de 35 opções de quebra-cabeça que estimulam atenção e foco. Os mais conhecidos são Rummikub, Can Can, Imagem e Ação, Passaletra, É proibido Falar e Qual é a Palavra?.

“Os jogos têm as intenções de entreter, promover pensamento lógico e estimular a imaginação”, diz Daniel Lima, gerente de marketing do shopping. Para ele, disponibilizar ações gratuitas como essa é uma forma de incentivar momentos de convivência e união, ainda mais pensando que nem sempre as pessoas possuem uma variedade grande de jogos em casa. “É uma oportunidade de conhecer novas possibilidades e criar momentos especiais em família. Aqui não é apenas um centro de compras. É também um ambiente seguro onde as pessoas se sentem à vontade para participar de atividades de lazer e diversão”, comenta.

Renata Paes, gerente geral do Shopping Praça da Moça, afirma que mais de 750 pessoas passaram pelo espaço de jogos da Grow desde 9 de maio, quando foi a estreia. Segundo ela, essa alternativa fornece momentos de descontração e confraternização, gerando diversas memórias afetivas no local.

O espaço de jogos da Grow fica na loja 264, localizada no piso Araucária. Ele está aberto todos os dias, das 14h às 20h, até 12 de junho. O Shopping Praça da Moça está na Rua Manoel da Nóbrega, número 712, Centro de Diadema.