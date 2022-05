Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/05/2022 | 00:01



Vereador de São Bernardo em terceiro mandato, Julinho Fuzari (PSC) pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, na eleição deste ano, para, entre outras razões, expandir para o Estado projetos de sua autoria aprovados pelo Legislativo municipal.

Entre as iniciativas que Julinho entende que podem ser replicadas em São Paulo está o conjunto de legislações que formam a rede municipal de proteção ao autista. São quatro leis, de sua autoria, sobre o tema: a que criou o dia municipal de conscientização do autismo, a que garante atendimento preferencial para quem está com alguém que tem o autismo, a que assegura a inclusão do símbolo na lista do assento preferencial do tansporte público e a que instituiu o cordão de girassol, para identificar pessoas com algum tipo de deficiência oculta, como o autismo.

“Mas quero ir além. Dentro do município é pouco. É necessário fazer uma discussão em todo o Estado. Temos que instituir centros voltados ao espectro autista. Quando falo de inclusão, precisamos pensar no futuro dessa criança, cuidando da inserção no mercado de trabalho”, disse o vereador de São Bernardo.

Ele também pretende ampliar discussões em torno de pautas que são consideradas conservadoras, mas que Julinho julga como “em defesa de valores que não podem ficar perdidos”. “Fui autor da lei que proibiu que a ideologia de gênero fosse ensinada para as crianças de São Bernardo. E agora tive coragem de apresentar lei que impede o banheiro unissex na cidade, sempre pensando na mulher. Acho incoerência quem defende vagão rosa, mas defende banheiro de uso comum para todos os gêneros”, analisou Julinho.

E justamente por causa dessa linha ideológica que o vereador disse ter escolhido o PSC para disputar a eleição. Antes no DEM, o vereador desfiliou-se durante o processo de criação do União Brasil, a partir da junção de seu ex-partido com o PSL. “Fui convidado pelo Gilberto Nascimento (presidente estadual) para comandar o partido em São Bernardo e futuramente coordenar o PSC no Grande ABC”, contou. “Tinha que procurar um partido de centro-direita e o PSC defende as mesmas bandeiras que eu”, afirmou.

O vereador de São Bernardo também acredita que a votação obtida em 2018 (30.325 votos), quando foi candidato a deputado estadual, o credencia para tentar novamente o objetivo. Julinho também pretende se colocar como principal opção do eleitor dessa corrente que, segundo ele, terá poucas opções. O deputado estadual Coronel Nishikawa (PL), por exemplo, sairá a federal, o que, segundo Julinho, facilita a abertura de espaço, além de seu próprio trabalho de base. “ Dentro dessa leitura, tenho como crescer minha votação. Trabalho para buscar 40 mil votos.”