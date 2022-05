Fagner não se recupera e desfalca Corinthians no clássico com o São Paulo

21/05/2022 | 20:19



O Corinthians confirmou na noite deste sábado que o lateral-direito Fagner não se recuperou a tempo de defender o time alvinegro no clássico com o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena. O experiente atleta era dúvida ao longo da semana e foi vetado definitivamente após o treino desta tarde.

Fagner se recupera de uma entorse no tornozelo direito desde o início do mês. Ele se machucou no empate sem gols com o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores. Desde então, vem fazendo tratamento na fisioterapia. Nesta semana, ele mostrou evolução e gerou expectativa para o retorno.

Mas, ao fim do treino deste sábado, o departamento médico acabou vetando o jogador. Assim, o português Rafael Ramos deve ser titular mais uma vez - só não o foi nos últimos jogos da Libertadores porque não está inscrito no torneio sul-americano.

Outras baixas certas do Corinthians para o clássico são o lateral João Pedro (dores no músculo posterior da coxa direita) e os meio-campistas Luan (transição), Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição).

Ao fim da atividade desta tarde, o técnico Vítor Pereira comentou sobre a expectativa para o clássico. "Sei a importância, sei o que significa um Corinthians x São Paulo, já tive a chance de perceber claramente o que significa. Em termos anímicos para a equipe significa. Costumo dizer que, neste tipo de jogo, o controle da emoção é fundamental, focar no tático, não perder a cabeça, jogar com nossas armas, sabendo das qualidades do adversário. Também temos nossas qualidades, e é com elas que vamos tentar forçar nosso jogo", declarou.

O técnico português deve escalar neste domingo o Corinthians com Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mantuan (Willian), Róger Guedes e Júnior Moraes (Jô).

Confira abaixo a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli;

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael Ramos;

Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson;

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni e Willian;

Atacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Júnior Moraes e Róger Guedes.