Atlético-GO derrota Coritiba e encerra jejum na estreia de Jorginho

21/05/2022 | 18:46



Na estreia do técnico Jorginho, o Atlético-GO conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao ganhar do Coritiba por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela sétima rodada.

A vitória não tira o Atlético-GO da zona de rebaixamento, mas o coloca na 18º colocação, com seis pontos, e dá esperanças para a torcida. O Coritiba perdeu a chance de encostar nos líderes e estacionou nos dez pontos.

O primeiro tempo foi movimentado no Antônio Accioly e com os dois times desperdiçando muitas oportunidades. O Atlético-GO começou em cima e assustou com a dupla formada por Luiz Fernando e Wellington Rato. Aos poucos, o Coritiba equilibrou as ações e viu Igor Paixão perder uma chance incrível dentro da pequena área.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Atlético-GO abriu o placar aos 46 minutos. Jogador mais acionado até então, o lateral-direito Hayner cruzou rasteiro para trás e Jorginho bateu de primeira, estufando as redes de Alex Muralha.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Egídio cruzou e Willian Farias cabeceou no susto. Ronaldo fez um milagre e evitou o empate. Apesar do Atlético-GO controlar a posse da bola, o Coritiba era mais perigoso e assustou mais uma vez em cabeçada de Léo Gamalho por cima do travessão.

A partir da segunda metade da etapa final, o Coritiba partiu com tudo para cima do Atlético-GO em busca do empate, irritando a torcida rubro-negra. Val fez Ronaldo trabalhar em chute de fora da área. A tentativa de reação do time paranaense ficou mais complicada aos 40 minutos, quando Henrique cometeu falta em Airton e, por ser o último homem, foi expulso.

O balde de água fria veio nos acréscimos, quando Airton recebeu dentro da área e, mesmo marcado por dois adversários, finalizou no cantinho de Alex Muralha para garantir a vitória ao Atlético-GO. O Coritiba perdeu a cabeça e Luciano Castán foi expulso por falta em Edson Fernando depois do lance ser revisado no VAR.

Pela oitava rodada, o Atlético-GO entra em campo só no dia 30 (segunda-feira), contra o Internacional, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e o Coritiba recebe o Botafogo no próximo domingo, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 0 CORITIBA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon e Jefferson; Edson Felipe, Marlon Freitas, Shaylon (Churín) e Jorginho; Luiz Fernando (Airton) e Wellington Rato (Edson Fernando). Técnico: Jorginho.

CORITIBA - Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey (Val) e Robinho; Igor Paixão, Alef Manga (Fabrício Daniel) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Jorginho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Airton, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hayner, Edson Felipe, Edson Fernando e Churín (Atlético-GO); Alef Manga (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Henrique e Luciano Castán (Goiás).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).