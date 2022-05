Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/05/2022 | 18:18



O Programa de Coleta Seletiva de Santo André, o primeiro do Grande ABC a ser ofertado no sistema porta a porta e o primeiro do Estado de São Paulo a estar presente em 100% do território municipal, está completando 25 anos. Em 1997, um programa piloto foi instalado na Vila Pires, ainda sob responsabilidade da Prefeitura. Em 1999, o serviço foi assumido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) e contabiliza quase 202 mil toneladas de resíduos reciclados.

Essa quantidade de material deixou de ir para o aterro municipal e gerou trabalho e renda para os trabalhadores das duas cooperativas da cidade, que atualmente contam com 96 colaboradores atuando na Coopcicla (Cooperativa de Reciclagem de Santo André), fundada em 1999, e na Coop Cidade Limpa, criada em 2001. Santo André também é pioneiro entre os sete municípios da região em remunerar o trabalho de catadores que se organizaram para implantar as duas cooperativas de reciclagem do município.

Antes da criação do Programa de Coleta Seletiva (iniciado em 1997) porta a porta, algumas outras iniciativas para reaproveitar os materiais na cidade foram colocadas em prática, mas sem o mesmo sucesso. O município teve entre 1982 e a década de 1990 uma usina de compostagem. O composto orgânico produzido era vendido a agricultores e prefeituras para ser utilizado em hortas comunitárias. Já em 1992, a Operação Salva Papel transformava em blocos de papel reciclado toda a papelada que era recolhida nos órgãos públicos. A iniciativa deu origem a outro projeto, em 1998, a Usina de Papel, onde atuavam jovens em situação de vulnerabilidade social.

O trabalho na usina foi o início para as cooperativas que viriam a ser formadas pouco tempo depois. Nesse mesmo ano, 1998, foi criada a Incubadora de Cooperativas, destinada a grupos organizados, como desempregados, portadores de necessidades especiais, analfabetos, dependentes químicos, entre outros. Esta organização de pessoas para a separação e venda dos resíduos recicláveis dá origem às duas cooperativas que passariam a atuar no município.

Em 1990, a administração começou a envolver as escolas, com ações educativas sobre a importância da coleta seletiva; são criados depósitos de recicláveis em pontos estratégicos da cidade, como o antigo comércio de grande circulação. Também é nessa época que se retomam as estações de entulho, que passam a se chamar em 2000 de estações de coleta, os atuais ecopontos.

Santo André tem atualmente 20 equipamentos públicos para que os munícipes possam descartar recicláveis volumosos, entulho, móveis velhos, restos de pequenas construções, pneus, além de óleo de cozinha e lixo eletrônico (carcaças de computadores antigos, fogões, geladeiras etc), podas de vegetação e gesso. Até o fim de 2022 devem ser inaugurados mais dez equipamentos deste tipo.

No início de 1999, cerca de 7% dos domicílios da cidade eram atendidos pela coleta seletiva. Com a expansão do programa, no fim do mesmo ano, o percentual saltou para 60%. Em abril de 2000 os serviços do Programa de Coleta Seletiva porta a porta já atingiam 100% dos domicílios da cidade.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), declarou que a coleta seletiva é marca da excelência do serviço no município. “Movimenta as cooperativas, gera emprego e renda e faz de Santo André referência em inovação e sustentabilidade. Desta iniciativa, outros importantes programas saíram do papel, como o Moeda Verde, que troca recicláveis por alimentos, e o Moeda Pet, que troca garrafas PET por ração animal”, pontuou.

Superintendente do Semasa, Gilvan Junior destacou que reciclagem, além de ter uma grande relevância social, ambiental e econômica, é fundamental para expandir a vida útil do aterro sanitário municipal. “Com as obras de ampliação, o local terá mais cinco anos de vida útil, mas se todos colaborarem esse prazo consegue ser estendido”, completou.