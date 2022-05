Giovanna Ewbank desmente rumores de briga com Fernanda Gentil: -Ela vai ser minha vizinha de porta, muro com muro

21/05/2022 | 16:10



Mais que amigas, vizinhas!

Giovanna Ewbank contou em seu Instagram que Fernanda Gentil será sua mais nova vizinha de muro! As duas já moravam perto uma da outra, mas agora, irão morar literalmente coladas. Para a mudança, Fernanda está reformando a casa nova, e neste sábado, dia 21, Gio brincou sobre o barulho:

- Um sábado sem obra é um sábado sem obra, né Fê Gentil? Que tudo são os pássaros. Olha que delícia.

Em seguida, ela aproveitou para desmentir rumores de que as duas estariam brigaram, e afirmou que está tudo ótimo entre elas:

- Gente, ontem saiu que eu e Fê Gentil estávamos brigando real por causa da obra. Deixa eu explicar um negócio, Fê Gentil faz parte da minha mobília, assim como nós fazemos parte da mobília de Fê Gentil, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela já era minha vizinha de frente, e agora ela vai ser minha vizinha de porta, muro com muro. A gente está até projetando uma tirolesa da casa dela para a minha, para as crianças. Logo vai ficar pronta.

Ao ver que havia sido marcada nos Stories, Fernanda respondeu a amiga com dois áudios, que Gio compartilhou com seus seguidores:

- Cara, vou te falar um negócio, você está reclamando de barriga cheia. Tem gente matando e morrendo para ser minha vizinha, ter essa bênção, um presente de Deus caiu no teu colo, você não pediu nem nada, quando tu viu, eu estava aí do seu lado, isso é uma coisa que não acontece todo o dia, entende? O que é uma britadeirazinha, uma estaca raiz, entendeu? É coisa normal do dia a dia.

Ela também deixou uma mensagem escrita a respeito da suposta briga entre elas:

Avisa para o mundo que eu te amo e nada mais importa. Eu vou fazer barulho sim porque eu quero fazer logo essa tirolesa. E você vai ouvir meus pagodes, desculpa. Mas seu filho vai estar sambando comigo então tá tudo certo.

Que bom que não passaram de boatos, né?