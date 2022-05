Gkay revela que gastará cerca de oito milhões de reais na Farofa deste ano: -Terão três novidades

21/05/2022 | 16:10



Ela está podendo! Gkay já começou a produção da Farofa de 2022, que acontecerá apenas em dezembro. Em entrevista à coluna de Leo Dias, a empresária revelou que não poupou gastos para que o evento ficasse do seu agrado e desembolsou cerca de oito milhões de reais. Durante o bate-papo, ela ainda deu alguns pequenos spoilers sobre os preparativos do evento milionário.

- Terão três novidades que nunca foram feitas antes na Farofa da Gkay. Vou contar o que? Ainda não, mas adianto que terão três novidades! Aliás, posso adiantar que nós já teremos uma grande diferença antes mesmo da Farofa acontecer, viu? Todos os convidados irão ganhar um bônus antes da festa começar.

Segundo o colunista, a famosa voltará a realizar a comemoração no Marina Park Hotel, localizado em Fortaleza, capital do Ceará. Além disso, algumas atrações confirmadas até agora são Léo Santana e Wesley Safadão, que também estiveram na edição passada. Com um elenco de milhões que promete animar a festa, Gkay confessou que as apresentações musicais representam a maior parcela dos gastos totais da Farofa.

- O que sai mais caro e mais contribui para a Farofa beirar os oito milhões neste ano são as atrações especiais e toda a estrutura de palco para que o evento possa acontecer.