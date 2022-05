Tristan Thompson revela ter removido fã de jogo da NBA após a pessoa fazer comentários sobre Khloé Kardashian

21/05/2022 | 15:10



Segundo a People, no episódio mais recente da série The Kardashians, Tristan Thompson revelou que em novembro de 2021 ele fez um fã ser removido de um jogo da NBA, após a pessoa chamar Khloé Kardashian de prostituta. Segundo o jogador, a pessoa disse que Khloé falava com diferentes jogadores de basquete e que ele era apenas o próximo. No momento, Tristan respondeu:

- Olha cara, aproveite o jogo com a sua garota, porque ele veio aqui para me ver.

Khloé ainda quis confirmar que entendeu certo:

- Ok, ele me chamou de prostituta e disse que eu saio com jogadores de basquete.

Tristan concordou e Khloé continuou:

- Eu tive seis namorados, três deles eram jogadores da NBA. Obrigada.

O jogador então falou que o fã foi removido da arena por conta dos comentários:

- Eu disse: É, você não vai ficar falando da minha família assim.

Khloé e Tristan se separaram em 2021, após uma série de traições do jogador.

Eita!