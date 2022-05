Felipe Neto debocha de discurso feito por Patrícia Abravanel para Elon Musk

21/05/2022 | 14:10



A vinda de Elon Musk ao Brasil tem dado muito o que falar nas redes sociais. Patrícia Abravanel foi uma das famosas que fez questão de encontrar o bilionário durante a sua passagem pelo país. A filha de Silvio Santos compartilhou registros do evento nas redes sociais e dedicou a ele um discurso que dividiu opiniões, sendo Felipe Neto umas das pessoas que debochou das palavras escritas.

Em uma publicação no Instagram, a apresentadora chegou a comparar o empresário a Noé enquanto enaltecia os seus feitos.

O Senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família e tudo o que vive, de toda a carne (Gênesis 6:19) fossem salvos do Dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus? Elon Musk. Gênio por todos seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária.

E, continuou:

Sua nova nave, chamada Starship, projetada para viagem a lua e ao planeta vermelho já está sendo construída. Louco, gênio, sonhador, visionário. Será ele o Noé do nosso tempo? Em suas breves palavras durante sua visita ao Brasil, guardei essa em meu coração: Se pergunte, como posso ser útil e seja! Simples e muito profunda. Continuaremos atentos para observar e ouvir essa mente infinita, cheia de sonhos grandes, com o propósito de ser útil a humanidade. Obrigada Elon Musk! Que honra para nosso Brasil essa visita do Elon! Sua passagem pelo ministério transformará gerações! Que legado maravilhoso! Muito orgulho!

No entanto, Felipe Neto pareceu achar cômico o discurso de Patrícia. No Twitter, o youtuber correu para compartilhar a sua opinião e debochou:

A moça comparou Elon Musk com NOÉ.

E, continuou a expressar indignação com as palavras escritas por ela:

A melhor parte do discurso da Patrícia Abravanel é: Estudiosos dizem que nunca havia chovido na Terra antes. Gente.