Mãe de Marília Mendonça revela que ainda abraça o vestido usado pela cantora no dia de sua morte e chora: Todo dia ainda é dia 5

21/05/2022 | 11:10



O mundo perdeu a Rainha da Sofrência, mas Ruth Moreira perdeu a filha. Quase sete meses após o acidente de avião que resultou na morte de Marília Mendonça, em 5 de novembro de 2021, Ruth Moreira passou o primeiro Dia das Mães sem a cantora e revelou que foi um dos momentos mais difíceis de sua vida.

Orei, pedi forças a Deus, fiz uma comidinha boa e recebi o carinho das pessoas... Quando estou com muita saudade, vou lá no armário, dou um abraço na roupa dela e choro, disse em entrevista à Veja.

O vestido xadrez que Marília usava no dia de sua morte ainda está no guardado. Apesar de rasgado e sujo de óleo do avião, Ruth diz que o perfume da cantora segue nele e, por isso, sempre o abraça e chora quando a saudade aperta.

Para mim, todo dia ainda é dia 5 [data do acidente]. Marília passou por este mundo como um cometa. Foram só seis anos de carreira. Agora eu entendo por que ela era tão intensa e tudo tinha de ser rápido, disparou.

Além dos objetos, o quarto em que a sertaneja dormia também segue intacto, do jeitinho que ela deixou antes de viajar. A matriarca entregou que pretende fazer um projeto de caridade e abrir um museu em homenagem ao legado da cantora.