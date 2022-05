Joe Biden aprova mais US$ 40 bilhões em apoio militar e econômico à Ucrânia

21/05/2022 | 10:40



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou neste sábado, em Seul, o Projeto de Lei 7691, que prevê a destinação de mais US$ 40 bilhões em assistência à Ucrânia. Os recursos devem ser utilizados até setembro e superam o montante previsto em uma medida de emergência anterior, de US$ 13,6 bilhões.

Dos US$ 40 bilhões, US$ 20 bilhões deverão ser aplicados em assistência militar, garantindo um fluxo constante de armas avançadas a forças ucranianas. Outros US$ 8 bilhões irão para apoio econômico, US$ 5 bilhões para lidar com a escassez global de alimentos, que pode resultar do colapso da agricultura ucraniana, e mais de US$ 1 bilhão para ajudar refugiados.

O texto, aprovado no Congresso com apoio bipartidário, aprofunda o compromisso dos EUA com a Ucrânia em um momento de incerteza sobre o futuro da guerra. A Ucrânia conseguiu defender Kiev enquanto a Rússia reorientou sua ofensiva no leste do país, mas autoridades americanas alertam para o potencial de um conflito prolongado.

Como o presidente norte-americano está no meio de uma viagem à Ásia e não deve retornar a Washington antes de terça-feira à noite, um funcionário do governo dos EUA que já tinha viagem prevista para a região levou o projeto de lei em um voo comercial a Seul para que fosse assinado, segundo a Casa Branca.