Polícia Militar recupera veículo roubado em Santo André

Do Diário do Grande ABC



21/05/2022 | 10:11



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperam nesta sexta-feira veículo que havia sido roubado em Santo André. Os policiais militares haviam sido avisados pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar) de que veículo Honda HRV havia sido roubado na Avenida São Paulo.

Em patrulhamento de rotina, avistaram veículo com as características semelhantes trafegando nas proximidades da Avenida Oratório. Ao fazerem a aproximação e breve acompanhamento, o homem abandonou o volante e saiu correndo. Não conseguiu ir longe.

Capturado, ao ser questionado confessou o delito. Ainda foram recuperados uma bolsa feminina, uma carteira com documentos pessoais, R$ 360 em espécie e um celular iPhone. No assoalho do passageiro dianteiro ainda foi encontrado um simulacro de pistola.



Os objetos foram restituídos à vítima. O criminoso foi conduzido à delegacia e está à disposição da Justiça.