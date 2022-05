Kim Kardashian compra casa perto da moradia de Kanye West por 30 milhões de reais

21/05/2022 | 10:11



Vários famosos vivem em mansões de fazer qualquer um babar. Kim Kardashian, por exemplo, faz coleções de casas e aproveitou para adquirir mais uma em Hidden Hills, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o New York Post, a socialite pagou mais de seis milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, para ser proprietária de um imóvel que fica pertinho da residência de Kanye West, de quem se separou em 2021.

Com quatro quartos, quatro banheiros, sala de estar e jantar, a mansão foi construída em 1975 e ainda tem um quintal espaçoso para as crianças do ex-casal.