Sertanejo Munhoz anuncia fim de namoro: Vamos cada um seguir o próprio caminho sozinho

21/05/2022 | 09:11



Foi bom enquanto durou! Munhoz, da dupla com Mariano, revelou que está novamente na pista de solteiro. Isso porque o namorou com a engenheira agrônoma Alana Neto chegou ao fim.

Como todos podem ver, já tem algum tempo que eu e a Alana não aparecemos mais aqui. Infelizmente vamos cada um seguir o próprio caminho sozinho, nos amando e respeitando um ao outro. Por favor, eu peço de coração, eu não quero ninguém enchendo meu saco e da Alana com mensagens de ódio. Deixem que eu sei cuidar da minha vida. Obrigado a todos, escreveu.

Os dois haviam assumido o relacionamento em setembro de 2021, oito meses após o término do casamento do músico com a nutricionista Rhayssa Carvalho.