Sasha Meneghel faz topless nas Ilhas Maldivas e comemora um ano de casamento com João Figueiredo

21/05/2022 | 09:10



Sasha Meneghel fugiu das baixas temperaturas do Brasil e foi celebrar o primeiro aniversário de casamento com João Figueiredo nas Ilhas Maldivas. Na última sexta-feira, dia 20, a estilista e o marido abriram o álbum de fotos da viagem e mostraram que estão se divertindo à beça no paraíso.

Inclusive, Sasha até aproveitou para dar piruetas e fazer topless de frente para o mar.

Estou tão feliz e grata por estar de volta, escreveu na legenda.

Já João disparou:

Domingo completamos um ano de casados e voltamos par ao lugar da nossa lua de mel para comemorar