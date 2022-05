São Bernardo realiza amanhã Torneio Aberto de Damas

Do Diário do Grande ABC



21/05/2022 | 08:29



São Bernardo promove amanhã o 14º Torneio Aberto de Damas após período de dois anos sem a disputa devido à pandemia de Covid. As disputas acontecem nas categorias absoluto (masculino e feminino) e cadete (até 16 anos – masculino e feminino), a partir das 10h, no Centro de Formação e Treinamento de Xadrez e Damas, na Rua Tiradentes, 1.845, na Vila do Tanque. A competição será individual, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até antes do início da primeira rodada.



O torneio é classificatório para o Campeonato de São Bernardo, no segundo semestre, que é mais restrito, para o qual os dez primeiros se classificam por índice técnico.



“É o primeiro torneio do ano, aberto, pode vir gente de qualquer lugar, esperamos que apareça gente nova, que talvez nunca tenha jogado torneio, para que, quem sabe, comece a participar”, convida o diretor da competição, Ricardo Criez.



Mateus Brito de Carvalho, 23 anos, de São Caetano, é professor de damas em São Bernardo e competidor. Campeão brasileiro juvenil, dos Jogos Regionais e Abertos e do Pan-Americano até 18 anos, ele avalia a importância do trabalho nas escolas. “Faz com que as crianças criem gosto pelo jogo desde pequenas, pois elas serão o futuro do esporte.”



Haverá troféus ao campeão e vice e medalhas do terceiro ao décimo colocado na categoria absoluto, e medalhas para veterano (acima de 50 anos), feminino e menores (sub-21 e sub-18). Na cadete, a premiação será aos três primeiros das categorias sub-16, sub-14, sub-12 e sub-10.