21/05/2022



A Prefeitura de Santo André e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) assinaram ontem termo de cooperação que prevê a formação de servidores da administração pública. Por meio da parceria, pela Escola de Governo do Executivo andreense, funcionários poderão aperfeiçoar o conhecimento em áreas como direito público, licitações, contratos e processos administrativos. Os cursos serão ministrados por advogados especialistas em direito público.

“A Escola de Governo ganha mais um importante reforço na qualificação dos nossos servidores, passando a oferecer cursos voltados ao andamento de processos administrativos, contratos e licitações, que fazem parte da rotina do Executivo e que podem ser otimizados com esta especialização”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O presidente da OAB, Subseção de Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira ressaltou o caráter inovador da parceria. “A ordem tem em seu DNA a bandeira da melhoria de vida da comunidade, não só dos advogados. Nossa gestão vai continuar pautada em ações inovadoras. A advocacia andreense tem muito orgulho de dar mais essa contribuição à cidade”, completou.

A Escola de Governo da Prefeitura de Santo André foi implantada em fevereiro de 2022 com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento da formação profissional dos servidores públicos, por meio da estruturação de órgão exclusivo para essa finalidade.

O programa tem entre os objetivos aperfeiçoar os conhecimentos dos servidores para fortalecer a capacidade gerencial e a implementação de políticas públicas, sendo um mecanismo institucional de treinamento. Segundo o Paço, as formações deverão ter reflexos na melhoria da qualidade de serviços prestados à população.

Um dos destaques da Escola de Governo da cidade é o Servidor do Futuro. Por meio de concurso público, a Prefeitura contratará trainees que terão metade da carga horária de trabalho destinada aos estudos no curso de tecnólogo em gestão pública, com duração de três anos. A Prefeitura projeta que a primeira turma seja iniciada em agosto deste ano.

Outras ações também estão previstas pelo programa, como a implantação de Centro de Pesquisa e Fomento à Inovação Pública, além do programa de pós-graduação para os servidores efetivos da administração municipal.

“Este é um projeto repleto de significado, mais do que o conceito de capacitação dos servidores na gestão pública. É uma forma de manter a cidade no rumo certo a médio e longo prazo. Um dos maiores desafios é conseguir juntar as ações de urgência e, ao mesmo tempo, pensar no futuro, executando atividades. E é esse o intuito deste trabalho”, declarou Paulo Serra durante evento de lançamento da Escola de Governo.