Carolina Helena

Especial para o Diário



21/05/2022 | 00:01



Os donos do bar Loreto’s Beer, inaugurado em janeiro deste ano no bairro Jardim Santo André, iniciaram projeto semanal para ajudar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social na região onde estão estabelecidos. Os empresários Danilo Santana e Edmilton de Melo resolveram abrir as portas do local às quartas-feiras à noite e servir refeições a quem precisa. No primeiro dia a ação contemplou 70 pessoas, na maioria idosos e crianças, que receberam sopa, pão e suco.

“Conversando com o Edmilton falei que poderíamos tentar fazer um projeto social semanal e abrir as nossas portas para ajudar as pessoas que precisam, principalmente nesse frio que está fazendo”, contou Danilo, que chamou a ação de Jantar Para Todos. “Existe a pretensão de aumentar o projeto e fazer, além do jantar, uma sessão de cinema para as crianças, afinal, no bar tem telão e caixa de som. A nossa vontade é alcançar o máximo de pessoas”, acrescenta Danilo.

As doações para o preparo dos alimentos são feitas pelos frequentadores do bar nos dias de funcionamento e, de acordo com Edmilton, até roupas são arrecadadas. “Nas sextas, sábados e domingos, quando o bar está funcionando, a gente explica sobre a ação social e pergunta se as pessoas querem contribuir, seja com alimento, dinheiro ou roupa. É muito bacana ver a população ajudando a gente a tornar esse projeto possível”, comentou.

O espaço é aberto para toda a população e disponibilizados alimento e roupas para todos aqueles que necessitam. Graças às redes sociais a iniciativa vem alcançando mais apoiadores e beneficiados. Com o avanço do projeto, a estimativa é auxiliar mais 200 pessoas.

“Está sendo muito importante colocar essa ação em prática, ainda estamos no começo, foi apenas a primeira semana, mas já conseguimos entender a necessidade das pessoas por comida e roupas. Agora vamos usar as redes sociais para divulgar mais e conseguir mais doações para ajudar o máximo de gente que conseguirmos”, finaliza Edmilton.