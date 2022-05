SP bate novo recorde de investimentos empresariais anunciados

Da APJ



Os investimentos anunciados no Estado de São Paulo atingiram quase R$ 40 bilhões nos primeiros quatro meses do ano, segundo a pesquisa Piesp, elaborada pela Fundação Seade. Segundo o levantamento, divulgado nesta semana, os investimentos anunciados totalizam R$ 39,9 bilhões no 1º quadrimestre de 2022, valor superior aos verificados no mesmo período de 2020 (R$ 19 bi) e 2021 (R$ 15 bi) e mantendo curva de alta verificada no 1º trimestre. Segundo a Seade, em janeiro de 2022 os investimentos anunciados atingiram R$ 15,2 bilhões; no mês seguinte, o valor foi de quase R$ 3,8 bilhões. Em março, o montante ultrapassou os R$ 19 bilhões e, fechando o quadrimestre, os anúncios registrados em abril foram de quase R$ 1,8 bilhão.

As fatias do bolo

Veja como ficaram os principais investimentos anunciados para o Estado de São Paulo e municípios, no período de janeiro a abril de 2022: Estado de SP – R$ 39,9 bi; Município de São Paulo – R$ 14,0 bi; Iracemápolis – R$ 10 bi; Investimentos inter-regionais – R$ 9,6 bi; Diversos municípios da região de Caraguatatuba – R$1,5 bi; Santos R$1,0 bi; Franca – R$ 790,2 mi; Pindamonhangaba – R$ 550 mi; São Pedro – R$ 450 mi; Piracicaba – R$ 443,9 mi; Santo André – R$ 442,0 mi; Lençois Paulistas – R$ 153,0 mi Região de S. José dos Campos – R$ 120 mi; Bauru – R$100 mi; Itápolis – R$ 100 mi; Mauá – R$ 83 mi; Guarulhos – R$ 70 mi; Lorena – R$ 60,1 mi; S. Bernardo do Campo – R$ 60,0 mi; Indaiatuba – R$ 50 mi; Guaiçara – R$ 43 mi; Itaquaquecetuba – R$ 42,7 mi; Sorocaba – R$ 32,5 mi; Lins – R$ 30 mi; Hortolândia – R$ 23,4 mi; Mogi Guaçu – R$ 20,0 mi; Jundiaí – R$ 18,8 mi; Avanhandava – R$ 14,5 mi; Suzano – R$ 14 mi; Campinas – R$ 6,1 mi; Araçatuba – R$ 5 mi; S. José do Rio Preto – R$ 3,7 mi; S. José dos Campos – R$ 3 mi; Mogi das Cruzes – R$ 2,5 mi.

Maiores

Os investimentos mais vultosos foram da empresa Great Wall Motor, no município de Iracemápolis, no valor de R$ 10 bilhões, da empresa CCR-RioSP (R$ 7,4 bilhões) e da empresa Movida com R$ 6,0 bilhões.

Setores

Analisando os investimentos registrados por subsetores da economia, as atividades auxiliares de transportes participaram com R$ 10,8 bilhões (27%) do total de anúncios, a indústria automotiva somou R$ 10,1 bilhões (25,2%) e os aluguéis não imobiliários colaboraram com R$ 6 bilhões (15%). Entre os demais subsetores, destacaram-se: transporte aéreo (9,6%), alojamento (5,1%), bebidas (5,1%), varejo (2,2%) e educação com 2%.

Em Piracicaba

A multinacional BorgWarner oficializou a instalação de uma fábrica de baterias para veículos elétricos em Piracicaba, dentro da unidade que fabrica componentes para reposição e sistemas de injeção. Em setembro do ano passado a empresa anunciou investimento de aproximadamente R$ 15 milhões na nova etapa para a expansão da sua capacidade produtiva, com expectativa de geração de 150 vagas de emprego. (Jornal de Piracicaba, Rede APJ)

Turismo paulista

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo disponibilizou em seu site um novo painel sobre a reputação das 10 cidades selecionadas para serem monitoradas pelo órgão – Aparecida, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo Capital.

Inovação no ABC

O Grande ABC deu mais um passo para fortalecer seu ecossistema de inovação, segundo a agência paulista de investimentos InvestSP. A região ganhou um portal específico para o anúncio de vagas de emprego na área de tecnologia. As empresas podem divulgar as oportunidades sem custo e os candidatos também não pagam nada para cadastrar os currículos. O Grande ABC é um importante polo de pesquisa e inovação e de formação de talentos, com etecs, fatecs, universidades públicas e privadas, incubadoras e parque tecnológico. A região ainda conta com mais de 10 mil empresas de tecnologia.

Crueldade contra animais em debate

O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL), a pedido de entidades como a Animal Equality, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a Sinergia Animal e a Mercy for Animals, apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo projetos de lei que proíbem, respectivamente, o sacrifício de pintinhos e bezerros machos. Segundo divulgou a Alesp, para a indústria da pecuária leiteira, o nascimento de cada bezerro macho significa prejuízo. Por isso, ter nascido macho significa que ele não será alimentado e terá uma morte prematura e dolorosa, por meios como asfixia, golpe no crânio, sangramento e até mesmo inanição. Na avicultura de postura ocorre o mesmo com os pintinhos machos, mas, como o número de espécimes é expressivamente maior, seu destino é serem encaminhados, vivos, a uma máquina trituradora. Quando dão sorte, são sufocados.

Sêmen sexado, a solução

O número de bezerros machos mortos logo após o nascimento é assustador. São 8 milhões por ano no Brasil, sendo 600 mil no Estado de São Paulo, conforme a diretora da ONG Sinergia Animal, zootecnista Fernanda Vieira. Para ela, o uso de sêmen sexado, além de pôr fim a essa desumanidade, representaria um ganho econômico aos pecuaristas.



