Rayssa Leal anuncia lançamento de pro model especial para seus fãs do skate

20/05/2022 | 20:10



Rayssa Leal apresentou uma novidade para seus fãs no skate. A medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio lançou, nesta sexta-feira, um novo shape. O modelo de skate usa predominantemente a cor rosa e centralizada um imagem oval de fada - em referência ao apelido "Fadinha" - com seu nome inscrito.

A jovem brasileira vem de uma vitória expressiva em etapa do X-Games, em Chiba, no Japão. Rayssa ganhou em sua categoria (street feminino) e incorporou mais um troféu para sua já lotada prateleira. Com a vitória, a skatista ganhou ainda mais visibilidade, principalmente entre os fãs mirins.

Rayssa Leal foi para as ruas da cidade de Los Angeles, na Califórnia, fazer uma gravação e foi surpreendida com o lançamento do novo pro model. "Eu tô muito feliz! Eu nem acredito! Filmamos na rua esses dias aqui em LA, eu sabia que era pra isso, mas eu não sabia que ia acontecer agora. Esse é o momento mais esperado na vida de qualquer skatista street! Ter conquistado isso, com minha família que sempre me apoiou aqui comigo é emocionante demais. Mais um sonho realizado"", afirmou Rayssa.

Quem também avaliou o lançamento do novo shape de Rayssa Leal foi o também skatista australiano Shane Oneill, dono da marca April. "Sempre a assistia andar de skate e adoro o estilo dela, então quando a oportunidade surgiu, fez muito sentido tentar colocá-la no time! Também ouvi dizer que April é o que ela realmente queria, o que é importante para mim! Sentado aqui hoje estou incrivelmente orgulhoso e feliz com o quão longe ela chegou", completou.

O novo produto de Rayssa Leal está disponível nas lojas da April Shape nos Estados Unidos e também pode ser adquirido de maneira online no site da marca.