S&P reafirma rating da África do Sul em BB-, mas altera perspectiva para positiva

20/05/2022 | 17:36



A S&P Global decidiu manter o rating da África do Sul em BB-, mas alterou a perspectiva de estável para positiva. A agência afirma em comunicado que os déficits fiscais do país devem seguir elevados, mas gradualmente recuar a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) até o ano fiscal de 2025, que se encerra em março de 2026.

Segundo a S&P, termos favoráveis de comércio continuam a apoiar o quadro fiscal e externo do país, mas esses ganhos são em parte ofuscados por problemas em andamento do lado da oferta para os volumes exportados.

Além disso, a inflação crescente e o aperto monetário global poderiam exacerbar a saída de capital dos portfólios estrangeiros. O país, porém, tem câmbio flexível e mercados de capital arraigados, além de ser um credor externo líquido, o que ajuda a mitigar riscos externos, na visão da agência.

A S&P projeta que a economia sul-africana cresça 1,8% neste ano, após avanço de 4,9% em 2021. Nos três anos seguintes, ela prevê crescimento médio de 1,7% na economia do país.