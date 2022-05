Polícia Militar recupera 2 milhões em cargas roubadas, no Riacho Grande

Da Redação



20/05/2022 | 17:26



A 6ª companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar e Forças Táticas localizou e recuperou na tarde desta sexta-feira (20) dois caminhões com carga roubada de cigarros e bebidas avaliada em R$ 2 milhões de reais, na Estrada Mogi das Cruzes, no Riacho Grande.

A denúncia foi despachada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) aos agentes, que com o apoio das equipes do Comando Força Patrulha e Força Tática deslocaram-se ao local indicado.



Os indivíduos encontravam-se transportando a carga de um caminhão para o outro, porém com a chegada dos policiais, eles se evadiram e se esconderam na mata. Além dos caminhões e da carga, ainda havia um veículo de passeio utilizado para escolta.

As equipes policiais ainda não capturaram os suspeitos e ainda estão realizando buscas nas matas.